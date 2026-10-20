Solicitan Apoyo para Localizar a Dos Hermanos Desaparecidos en San Quintín, BC

Familiares solicitan apoyo de la ciudadanía para lograr la localización de dos hermanos menores de edad, quienes se encuentran desaparecidos en el municipio de San Quintín.

Los menores fueron identificados como Jesús Alberto Nava González, de 13 años, y Maicol Damián Nava González, de 6 años, quienes fueron vistos por última vez el domingo 18 de octubre, en un domicilio ubicado en la colonia Angelina Galván.

Como seña particular, Jesús Alberto tiene una cicatriz en el muslo izquierdo; al momento de su desaparición vestía una sudadera negra, pantalón escolar caqui y tenis negros. Por su parte, el pequeño Maicol Damián vestía una sudadera azul oscuro, pantalón deportivo negro y tenis blancos.

Las autoridades y familiares piden la colaboración de la población para aportar cualquier dato que ayude a dar con su paradero, poniendo a disposición los números de emergencia 911 y de denuncia anónima 089.

Ficha de búsqueda oficial de los hermanos Jesús Alberto y Maicol Damián Nava González | Foto: FGE

JMR