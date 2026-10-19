Realizan Búsqueda de Joven que Desapareció en el Río Tuxpan al Norte de Veracruz

La búsqueda de un joven que se encuentra presuntamente desaparecido en el cauce del río Tuxpan continúa por parte de elementos de Protección Civil, Bomberos y personal de la Marina.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la identidad del joven, ni detalles de como se habrían registrado los hechos. Sin embargo, el Director de Protección Civil y Bomberos de Tuxpan indicó lo siguiente.

‘El día de ayer comenzamos la búsqueda alrededor del mediodía día, se hicieron algunos recorridos, lamentablemente no hemos tenido éxito'

Es importante mencionar que se han cumplido más de 24 horas de la presunta desaparición del joven. La búsqueda se prolongó durante este lunes, tiempo en el que se esperan poder localizarlo.