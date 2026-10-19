Desaparecidos

Realizan Búsqueda de Joven que Desapareció en el Río Tuxpan al Norte de Veracruz

Suman 24 horas realizando los operativos para tratar de localizar a la persona. Aún se desconoce cómo terminó el hombre en el agua

Continúa búsqueda de joven desaparecido en el río Tuxpan.Continúa búsqueda de joven desaparecido en el río Tuxpan. Foto: N+

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Desaparece joven en el río Tuxpan, Veracruz. Protección Civil y Bomberos llevan más de 24 horas en su búsqueda.

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