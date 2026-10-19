Gobernadora de Chihuahua Emite Comunicado Tras Detención de Exfiscal César 'N'

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, emitió esta tarde información oficial sobre el proceso relacionado con el exfiscal del estado, César 'N', tras los hechos ocurridos durante el operativo en El Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua.

La mandataria informó que se creó una Unidad Especializada en la Fiscalía General del Estado (FGE), con el objetivo de garantizar transparencia y claridad a los chihuahuenses sobre lo ocurrido. Esta unidad se encarga de investigar y analizar posibles delitos o faltas graves por parte de servidores públicos.

Asimismo, señaló que la Fiscalía General del Estado ha actuado conforme a sus atribuciones y ha informado oportunamente sobre el estado del proceso, cuya resolución corresponde al Poder Judicial. Añadió que la cooperación con autoridades de otros países es legítima y necesaria, siempre que se realice con apego a la ley.

Finalmente, indicó que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua atenderá cualquier solicitud de información o diligencia que requiera la Federación, dentro del marco legal.