Seguridad

Gobernadora de Chihuahua Emite Comunicado Tras Detención de Exfiscal César 'N'

La gobernadora indicó que la Fiscalía estatal responderá a cualquier solicitud de información que realice la Federación conforme a la ley

Maru Campos Emite ComunicadoMaru Campos Emite Comunicado. Foto: @marucamposchih

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Gobernadora de Chihuahua asegura que la Fiscalía actuará conforme a la ley en el caso del exfiscal.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+