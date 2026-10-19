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Hermanas de Maradona Acusadas de Administración Fraudulenta; Irán a Juicio

Este proceso legal avanza en paralelo al juicio que busca determinar responsabilidades por la muerte del exfutbolista argentino

Diego Armando Maradona durante un partido con Argentina en el Mundial de 1994Diego Armando Maradona durante un partido con Argentina en el Mundial de 1994 | Foto: Reuters

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