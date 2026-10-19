Hermanas de Maradona Acusadas de Administración Fraudulenta; Irán a Juicio

El exabogado y apoderado de Diego Armando Maradona, Matías Morla, así como dos de las hermanas del astro, Rita y Claudia, irán a juicio por la marca comercial ligada al fallecido futbolista, luego de que se les negó suspender el proceso en el que están acusados de administración fraudulenta, según confirmó la justicia argentina este lunes.

Rita y Claudia Maradona están acusadas de haber defraudado los intereses de los herederos legítimos del exjugador de futbol, esto a través de una sociedad que presuntamente obtuvo ganancias millonarias a través de la explotación de más de la administración de más 250 marcas comerciales ligadas al ídolo argentino.

Diego Armando Maradona, quien falleció el 25 de noviembre de 2020, es considerado uno de los máximos ídolos en la historia moderna de Argentina y su muerte aún no se ha esclarecido, pues mientras este proceso en contra de sus hermanas está abierto, también lo está otro que determinará las responsabilidades por su fallecimiento.

¿Cómo va el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona?

Los abogados de Dalma y Gianinna Maradona, hijas de Diego Armando Maradona, pidieron este miércoles en sus alegatos de cierre del juicio por la muerte del exfutbolista penas de entre diez y quince años de prisión para tres de los médicos imputados.

"Mataron a un héroe mitológico, a un guerrero capaz de ir y volver del olvido y de la muerte cuando lo deseaba. Y lo hicieron obviamente de una manera muy cobarde. Aprovechándose sobre todo de la vulnerabilidad de su salud, agravándola hasta el límite de la muerte misma", dijo el abogado de las hijas de Maradona, Fernando Burlando.

Los abogados de la parte acusatoria piden quince años de prisión para el médico de cabecera Leopoldo Luque, doce años para la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, y diez años para la psiquiatra Agustina Cosachov.