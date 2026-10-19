Tottenham vs Coventry City: Spurs Sale de la Zona de Descenso en la Premier League

El arranque de la temporada no ha sido nada bueno para los Spurs en la Premier League. Considerado uno de los seis grandes del futbol inglés y acostumbrado a pelear en la parte alta de la tabla, el equipo que dirige Roberto De Zerbi no logró ganar ninguno de sus primeros seis compromisos en la liga, pero en el partido Tottenham vs Coventry City, finalmente consiguió romper su mala racha.

Este lunes, el cuadro londinense recibió al Coventry en un duelo directo de la zona de descenso. Con goles de James Madison, al minuto 14; de Omar Marmoush, al 59, y de Ben Davies, al 90+5, el equipo local consiguió sumar de a tres por primera vez en la campaña. por marcador final de 3-1.

Gracias a este resultado, Tottenham sale momentáneamente de la zona de descenso en la Premier League. El equipo apenas suma 6 puntos en 7 partidos y registra 3 empates y 3 derrotas aunadas al triunfo de hoy. Además, han anotado apenas 5 goles y, en contraparte, han recibido 10 anotaciones por lo que su diferencia de goles es de -5.

Pese a la victoria, el comienzo de los Spurs es catagolado en Inglaterra como el peor en la historia del club. Sin embargo, la temporada apenas arranca y a diferencia de otros años, el equipo no juega en competiciones europeas, por lo que puede concentrar sus esfuerzos en darle vuelta a su mal presente.

Por su parte, el Coventry City que recién ascendió a primera división esta campaña, se queda apenas un punto por encima de la zona de descenso y su principal objetivo será permanecer en la Premier League al finalizar la temporada en 2027.

Próximos partidos de Tottenham en la Premier League

Con el ánimo ligeramente a la alza, Tottenham debe prepararse para un partido sumamente complicado en su próximo compromiso de la Premier League. Los Spurs visitarán al Chelsea en Stamford Bridge, en lo que se vislumbra como un duelo de extrema dificultad para los pupilos de Roberto De Zerbi, pues los Blues marchan en cuarto lugar de la tabla y son uno de los grandes candidatos al título.

Ese partido Tottenham vs Chelsea está programado para este sábado 24 de octubre a las 10:30 am (tiempo del centro de México).