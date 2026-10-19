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Tottenham vs Coventry City: Spurs Sale de la Zona de Descenso en la Premier League

Los Spurs se encuentran apenas fuera de la zona de descenso en el arranque de la campaña 2026-2027

James Madison y Sandro Tonali durante un partido de la Premier League con el TottenhamJames Madison y Sandro Tonali durante un partido de la Premier League con el Tottenham | Foto: Reuters

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