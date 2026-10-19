Jalen Hurts Fuera el Resto de la Temporada NFL: ¿Qué le Pasó al QB de Philadelphia?

El mariscal de campo estrella de los Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, se perderá lo que resta de la temporada 2026 de la NFL debido una condición que le impide cualquier actividad de contacto físico, según informó el propio equipo a través de un comunicado.

La alerta se encendió inicialmente a mediados de octubre, cuando el egresado de Oklahoma ingresó a la lista de lesionados por lo que parecía ser una dolencia menor en la pantorrilla. Sin embargo, Hurts fue sometido a evaluaciones médicas exhaustivas y el diagnóstico no fue favorable.

"Inicialmente, especialistas en Londres le diagnosticaron a Jalen una trombosis venosa superficial en la pantorrilla izquierda. Tras realizar más pruebas y seguimiento, el diagnóstico actual es una trombosis venosa profunda, así como embolias pulmonares bilaterales. Se encuentra clínicamente estable y no presenta limitaciones funcionales significativas", informó la franquicia de Philadelphia.

En ese mismo sentido, se detalló que el tratamiento de Jalen Hurts consistirá en el consumo de anticoagulantes y se aclaró que durante este tiempo, "no se le permitirá participar en ninguna actividad de contacto, incluido el futbol americano".

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En cuanto al futuro de su QB estrella, la franquicia explicó que "el pronóstico de Jalen es muy bueno y esperamos una recuperación completa". "Anticipamos que tendrá la oportunidad de reanudar las actividades de futbol americano de contacto una vez que deje los anticoagulantes. Mientras tanto, permanecerá activo cerca del equipo y continuará acondicionándose. Lo más importante es que prevemos que no tendrá efectos a largo plazo", finaliza el comunicado.

Jalen Hurts jugó cinco partidos de la temporada 2026 y registró un total de 89 pases completos en 154 intentos para 933 yardas por aire, además tuvo 8 pases de anotación y permitió 3 intercepciones.