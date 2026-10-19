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Jalen Hurts Fuera el Resto de la Temporada NFL: ¿Qué le Pasó al QB de Philadelphia?

El mariscal de campo jugó cinco partidos de temporada regular y lanzó ocho pases de anotación

Jalen Hurts, quarterback de los Philadelphia Eagles, en un partido de NFLJalen Hurts, quarterback de los Philadelphia Eagles, en un partido de NFL | Foto: Reuters

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