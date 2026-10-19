Joel Huiqui Cumple su Promesa: Invita los Tacos a Prensa que Cubre Cruz Azul

Un buen ambiente se vive en Cruz Azul porque el equipo regresó a la senda del triunfo luego de tres partidos sin victoria, así que el entrenador Joel Huiqui hasta se dio el gusto de invitar tacos de canasta a la prensa. Además, el técnico celeste aseguró que su equipo está listo para buscar el bicampeonato.

Huiqui cumplió su palabra: el domingo 11 de octubre llegó unos minutos tarde a la conferencia posterior al partido que La Máquina empató 3-3 con Pumas. Luego de disculparse con los reporteros, les dijo que les debía los tacos. Los presentes bromearon sobre la promesa, aunque lo tomaron a la ligera.

Pero el timonel celeste demostró hoy que es un hombre de palabra y no sólo invitó los tacos, también se puso a servir los primeros en las instalaciones de La Noria, donde entrena cotidianamente el actual campeón de la Liga MX.

Luego él mismo probó los de chicharrón, que son sus favoritos. Sobre la actividad, señaló que era una magnífica oportunidad para convivir y conocer mejor a la prensa que cubre las actividades del club.

Previamente, en la rueda de prensa, Joel Huiqui habló de la importancia de sacar buenos resultados en la Jornada doble que inicia este miércoles. Primero visitará al Pachuca, el miércoles, y luego viajará a Querétaro para jugar el domingo.

Son dos partidos complicados en casa ajena, que lo pueden afianzar en su camino a la Liguilla o lo pueden alejar de la zona de clasificación. Pero el timonel cementero lució sereno cuando dijo que “hay que ir paso a paso, jornada a jornada”.

Huiqui remarcó que van por los 6 puntos en juego: “Tenemos que ganar el miércoles, ganar el domingo, porque nuestro objetivo siempre ha sido el mismo: El equipo está para pelear hoy el bicampeonato”.

Sobre la dificultad de ser visitante en dos juegos seguidos, Joel expresó que "México es la casa de Cruz Azul. Entiendo que es más cómodo jugar en nuestro estadio pero el planteamiento siempre va a ser el mismo”.

Además de que “es una oportunidad para seguir demostrando que somos un gran equipo. No creo que afecte nada, vamos a ir por los 15 puntos y estar listos para Liguilla", puntualizó.

Cruz Azul regresó a la senda del triunfo el sábado anterior y lo hizo con una goleada de 5-0 ante FC Juárez en el Estadio Banorte. Previamente había sumado una derrota con Monterrey (0-1) y dos empates ante Pumas y Toluca (3-3 en ambos encuentros).

La victoria ante los Bravos llegó en buen momento, ya que se combinó con otros resultados y La Máquina subió a la quinta posición con 20 unidades. Sigue de cerca a Chivas (20 puntos), Atlas (21), Toluca (21) y América (24).

El partido Pachuca vs Cruz Azul de la Jornada 12 en el Torneo Apertura 2026 se jugará el miércoles 21 de octubre en el Estadio Hidalgo a las 21:00 horas.

Los Tuzos serán un rival muy peligroso porque saldrán con todo por los tres puntos: Ya no pueden perder o deberán despedirse de las posibilidades de Liguilla, ya que sólo llevan 13 unidades y están en el casillero 14 de la tabla general.

Con información de N+