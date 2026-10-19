Deportes

Joel Huiqui Cumple su Promesa: Invita los Tacos a Prensa que Cubre Cruz Azul

El entrenador de La Máquina convivió con los reporteros luego de la conferencia previa al duelo contra Pachuca

Joel Huiqui, entrenador de La Máquina celeste, probó los tacos de canasta y convivió con los reporteros.Joel Huiqui, entrenador de La Máquina celeste, probó los tacos de canasta y convivió con los reporteros. Foto: TUDN

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