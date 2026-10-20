Ciclistas Extremos Invitan a Rodada Ecológica en Ensenada, Baja California

Los atletas extremos Timm y Leana, integrantes del proyecto Wings of Survival, llegarán a Ensenada como parte de su recorrido en bicicleta a lo largo de la ruta migratoria del zarapito trinador, un ave marina que viaja anualmente desde las frías tierras de Alaska hasta Chile y que actualmente hace escala en las playas locales.

En una travesía que busca concientizar sobre la conservación ambiental y la vida silvestre, los ciclistas arribarán al puerto este martes 20 de octubre e invitan a toda la comunidad ensenadense a sumarse a una rodada simbólica.

La cita es a las 5:30 de la tarde, teniendo como punto de partida Playa Pacífica para culminar el trayecto en la Plaza Santo Tomás.

Al finalizar la ruta en bicicleta, Timm y Leana ofrecerán una charla abierta al público donde compartirán las anécdotas y desafíos vividos durante este largo viaje, además de abordar la relevancia ecológica de proteger los ecosistemas y la ruta migratoria que utiliza el zarapito trinador a lo largo del continente americano.

JMR