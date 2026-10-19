Matamoros Prepara el Festival de la Huesuda con Desfile, Catrinas y Mega Altar

El Ayuntamiento de Matamoros inició los preparativos para el Festival de la Huesuda, con una serie de actividades culturales que buscan preservar las tradiciones mexicanas relacionadas con el Día de Muertos.

A través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, se trabaja en la organización de las convocatorias para elegir al Catrín y la Catrina Viviente, así como en el tradicional Desfile de la Huesuda, programado para el próximo 1 de noviembre.

La secretaria de Educación, Cultura y Deporte, Yolanda Chavira Estrada, informó que también se instalarán catrinas gigantes sobre la calle 9, las cuales posteriormente serán trasladadas a la Plaza Principal para que las familias puedan disfrutar de estos espacios.

Asimismo, se contempla la instalación de un mega altar colectivo en el kiosco de la Plaza Principal, donde la ciudadanía podrá colocar fotografías de sus familiares fallecidos.

‘Va a ser colectivo, van a poder traer las fotografías de sus familiares, si gustan, para que las ubiquen en ese mega altar‘, Yolanda Chavira Estrada, secretaria.

Finalmente, las autoridades municipales invitaron a las instituciones educativas y a la población en general a participar en las actividades del festival, con el propósito de fomentar la convivencia familiar y mantener vivas las tradiciones mexicanas.