Sociedad

Matamoros Prepara el Festival de la Huesuda con Desfile, Catrinas y Mega Altar

Las autoridades municipales invitaron a las instituciones educativas y a la población en general a participar

Matamoros Prepara el Festival de la Huesuda con Desfile, Catrinas y Mega AltarMatamoros Prepara el Festival de la Huesuda con Desfile, Catrinas y Mega Altar. Foto: Gobierno Municipal de Matamoros

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El Festival de la Huesuda en Matamoros invita a todos a unirse al desfile y mega altar.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Matamoros Prepara el Festival de la Huesuda con Desfile, Catrinas y Mega Altar | N+