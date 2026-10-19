¿Qué Actividades de Día de Muertos Hay del 19 al 25 de Octubre 2026 en CDMX?

En México el Día de Muertos no es para guardar luto, sino para celebrar a los seres queridos que han partido del mundo de los vivos hacia el Mictlán. Según la tradición en esta fecha regresan para disfrutar con su familia los alimentos y bebidas colocados en los altares.

Como este año el Día de Muertos cae en lunes, los estudiantes gozarán de un puente escolar en el que podrán disfrutar de las distintas actividades organizadas en Ciudad de México para esta festividad.

Dado el colorido y variedad de celebraciones por Día de Muertos, en una nota previa ya te explicamos qué eventos habrá durante octubre y noviembre. Y para que te sumes a la celebración, también te dijimos cuándo debes poner tu ofrenda y qué simboliza el Pan de Muerto.

Cartelera Eventos Día de Muertos CDMX 2026: 19 al 25 de Octubre

Aunque las fechas oficiales de la celebración son el 1 de Noviembre (Día de Todos Los Santos) y 2 de Noviembre (Día de Muertos), desde mediados de octubre comienzan las actividades y eventos en todo el país.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México describe esta celebración como un tributo a la memoria y la identidad. Un recorrido por las tradiciones que conectan a los mexicanos con su identidad.

A continuación hallarás enlistados los eventos alusivos al Día de Muertos que vestirán las calles de luz, color y flores de cempasúchil durante la semana del 19 al 24 de octubre de 2026.

Toma en cuenta que aunque algunas actividades inicien en octubre se extenderán hasta el mes de noviembre, para permitir las visitas de personas de todo el país.

Festival de las Flores de Cempasúchil

Cuándo: 18 de octubre al 1 de noviembre.

Dónde: Paseo de la Reforma, en el tramo del Ángel de la Independencia a la Glorieta el Ahuehuete.

"El Camino" Iluminado la Reforma

Cuándo: 23 de octubre al 8 de noviembre de 2026.

Dónde: Desde el Ángel de la Independencia hacia la Puerta de los Leones.

Rodada Ciclista del Día de Muertos.

Cuándo: 24 de Octubre, de 19:00 a 23:00 horas.

Dónde: Desde la Fuente de Petróleos hasta el Centro Histórico. El recorrido tiene una extensión de 19 kilómetros por Paseo de la Reforma y Avenida Juárez.

Mega Procesión de Catrinas

Cuándo: 25 de Octubre.

Dónde: Paseo de la Reforma.

Excursiones a Chinampa en Xochimilco.

Cuándo: Durante toda la temporada de Día de Muertos.

Dónde: Embarcaderos de Xochimilco.

¿Cuál es el mejor lugar para pasar Día de Muertos en CDMX este 2026?

Aunque en México la celebración se da en cada rincón del país, lo cierto es que algunas comunidades o pueblos originarios se han hecho famosas por su colorido y significado.

Las tradiciones son tan vastas, que cada región le impregna su identidad y significado. Algunas de las zonas enlistadas a continuación han destacado por su visión de la celebración de Día de Muertos.