Sociedad

¿Qué Actividades de Día de Muertos Hay del 19 al 25 de Octubre 2026 en CDMX?

Aunque en México la celebración de Día de Muertos es el 1 y 2 de noviembre, desde octubre se preparan una serie de eventos para disfrutar la festividad.

Desfile de Día de Muertos en CDMX. Agenda de Actividades por Día de Muertos CDMX 2026.Si estás buscando cómo celebrar este Día de Muertos. Conoce aquí qué eventos tiene preparados la CDMX para esta festividad en 2026. Foto: Cuartoscuro.

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