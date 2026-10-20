Reabren Circulación de Autopista México-Puebla tras Accidente de Tráiler

Fue reabierta la circulación vehicular sobre la autopista México-Puebla a la altura de la caseta de San Marcos por un aparatoso accidente que dejó un saldo de dos muertos y tres heridos.

Elementos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) dieron a conocer a través de redes sociales que el siniestro ya fue atendido en su totalidad.

Horas antes informaron que se utilizaron maniobras de grúa para el retiro de unidades siniestradas, así como labores de limpieza de la zona afectada, con personal y maquinaria menor.

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Ante esto, CAPUFE exhortó a la ciudadanía a manejar con precaución, ya que debido a que se sigue trabajando en el alineamiento de la barrera central dañada se registra una intensa carga vehicular.

Luego del fuerte accidente en la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 46, donde un tráiler que transportaba material de construcción terminó volcado a aproximadamente 3 kilómetros de distancia de la caseta San Marcos, se confirmó esta tarde que hay dos personas muertas y tres heridos.

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Por razones aún desconocidas, el operador del tractocamión perdió el control del volante por lo que terminó llantas arriba con la carga de cemento esparcida por la vialidad; además, al menos dos automóviles y una camioneta se vieron afectados pues terminaron impactándose entre ellos.

Con información de N+

GMAZ