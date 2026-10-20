Accidentes

Reabren Circulación de Autopista México-Puebla tras Accidente de Tráiler

Un tráiler terminó volcado cerca de la caseta San Marcos, provocando que dos automóviles y una camioneta se impactaran contra la unidad pesada

Cierre Parcial Accidente Dos Muertos Caseta San Marcos Autopista México Puebla 19 Octubre 2026Los carriles de baja velocidad ya fueron habilitados. Foto: N+

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Tráiler volcado en la México-Puebla causa caos vial y tragedia con 2 fallecidos. Solo carriles de baja velocidad operativos. Infórmate sobre el impacto del accidente.

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