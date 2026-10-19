Accidentes

Auto Compacto Terminó Volcado tras Ser Chocado por Taxi en la Ciudad de Puebla

La conductora de la unidad compacta se habría pasado el alto en la calle 28 Norte de la colonia Santa Bárbara, provocando el aparatoso accidente vial

Accidente Volcadura Automóvil Choque Taxi Calle 28 Norte Colonia Santa Bárbara PueblaEl accidente ocurrió en la colonia Santa Bárbara de la capital poblana. Foto: Los Titulares

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Un taxi embiste a un auto compacto que terminó volcado en Puebla. La conductora ignoró el semáforo en rojo. Servicios de emergencia acudieron al lugar.

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