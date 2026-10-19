Auto Compacto Terminó Volcado tras Ser Chocado por Taxi en la Ciudad de Puebla

La presunta falta de precaución y no respetar el color rojo del semáforo provocó la volcadura de un automóvil compacto en la colonia Santa Bárbara de la ciudad de Puebla.

La mujer que manejaba la unidad siniestrada se habría pasado el alto en la calle 28 Norte, esquina con la Avenida Juan de Palafox y Mendoza, en ese momento, un taxista la embistió.

Fue aproximadamente a las 16:00 horas de este lunes 19 de octubre de 2026 cuando se reportó el choque de un automóvil compacto con una unidad de servicio mercantil en la capital poblana.

La pequeña unidad quedó recostada hacia su lado derecho por lo que servicios de emergencia tuvieron que acudir al lugar para atender el accidente y a las personas involucradas.

De acuerdo con los primeros reportes, ninguno de los dos conductores sufrió lesiones de gravedad, por lo que fue requerido trasladarlos a un hospital.

Con información de Cristóbal Lobato

GMAZ