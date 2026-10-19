Joven Sufre Quemaduras por Pirotecnia Durante Fiesta en Torreón, Coahuila

Una mujer de 26 años resultó lesionada y presentó quemaduras durante una fiesta de revelación de género realizada en un salón de eventos de la colonia Mayrán, en Torreón, luego de registrarse un accidente relacionado con el uso de pirotecnia.

De acuerdo con la información disponible, la afectada sufrió quemaduras de primer grado en el rostro, uno de sus brazos y parte de su cuero cabelludo.

Las lesiones se produjeron durante la celebración, aunque no se precisaron las circunstancias en las que ocurrió el incidente ni el tipo de artefacto pirotécnico involucrado.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Mujer Sufre Quemaduras en Fiesta de Revelación de Género en Torreón, Coahuila

Luego del accidente, familiares de la mujer decidieron trasladarla por sus propios medios a un hospital de la localidad para que recibiera atención médica.