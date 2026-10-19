Accidentes

Joven Sufre Quemaduras por Pirotecnia Durante Fiesta en Torreón, Coahuila

La joven de 26 años presentó heridas en rostro, brazo y cuero cabelludo tras el accidente

Mujer Sufre Quemaduras por Pirotecnia Durante Fiesta en Torreón, CoahuilaFamiliares trasladaron a la joven a un hospital de la localidad para recibir atención médica. Foto: Archivo N+

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