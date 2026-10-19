Choque Múltiple y Volcadura de Tráiler en la Autopista México-Puebla Deja 2 Muertos

Luego del fuerte accidente en la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 46, donde un tráiler que transportaba material de construcción terminó volcado a aproximadamente 3 kilómetros de distancia de la caseta San Marcos, se confirmó esta tarde que hay dos personas muertas y tres heridos.

Por razones aún desconocidas, el operador del tractocamión perdió el control del volante por lo que terminó llantas arriba con la carga de cemento esparcida por la vialidad; además, al menos dos automóviles y una camioneta se vieron afectados pues terminaron impactándose entre ellos.

Dos Automóviles y Una Camioneta se Vieron Afectados en Accidente México-Puebla. Foto: N+

El choque múltiple alertó a los automovilistas que transitaban por la zona por lo que dieron aviso al número de emergencias. Unos de ellos se bajaron de sus unidades para auxiliar a los afectados, mientras que otros aprovecharon para cruzar la vialidad antes de que esta fuera cerrada.

Minutos después arribaron ambulancias para atender a los lesionados y a personas quienes presentaron crisis nerviosa; hasta el momento no han dado a conocer el número oficial de heridos.

Caminos y Puentes Federales se encuentra atendiendo el accidente y exhortó a los automovilistas a respetar las indicaciones viales.

La circulación en la autopista México-Puebla quedó cerrada totalmente por varios minutos, mientras realizaban el retiro del material de construcción regado y liberaban un carril con dirección a Puebla y otro hacia la CDMX para que el tráfico no aumentara.

Accidente Provoca el Cierre Total de la Autopista México-Puebla

Derivado al choque múltiple, se reportaron filas de hasta 7 kilómetros de vehículos varados, hasta que finalmente las autoridades liberaron unos carriles, sin embargo, aún se reporta carga vehicular.

Ante esto, CAPUFE recomienda tomar vías alternas y tener en cuenta que pueden consultar la ubicación exacta del accidente a través de sus cuenta oficial en X.

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Elementos de emergencias continúa en la autopista México-Puebla realizando labores de mitigación de riesgos y de limpia para prevenir algún otro incidente.

Con información de N+

MCS