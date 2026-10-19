Accidentes

Choque Múltiple y Volcadura de Tráiler en la Autopista México-Puebla Deja 2 Muertos

El accidente provoca el cierre total de la vía por lo que ha filas kilómetricas de autos y camiones

Choque Múltiple y Volcadura de Tráiler en la Autopista México-Puebla Deja 2 MuertosChoque Múltiple y Volcadura de Tráiler en la Autopista México-Puebla Deja 2 Muertos. Foto: N+

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Tráfico paralizado en la México-Puebla por volcadura de tráiler y choque múltiple cerca de San Marcos.

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