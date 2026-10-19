Japón Lanza Misión a Fobos, la Mayor de las Dos Pequeñas Lunas de Marte

Japón lanzó este martes una nave espacial no tripulada hacia Fobos, una luna de Marte, en una misión cuyo objetivo es ser la primera en recolectar muestras de este pequeño cuerpo rocoso y traerlas de regreso a la Tierra para su análisis.

La nave espacial Martian Moons eXploration de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) despegó a bordo de un cohete H3 antes del amanecer desde el Centro Espacial de Tanegashima, en el suroeste de Japón.

Se espera que la nave llegue a Marte en agosto de 2027 y las muestras regresen a la Tierra en 2031. La JAXA espera que la misión permita comprender el origen de las dos lunas de Marte y profundice la comprensión de las primeras etapas de nuestro sistema solar.

Fobos, la mayor de las dos lunas marcianas, orbita el planeta tres veces al día y este lanzamiento marcó la primera misión interplanetaria del cohete H3 de Japón. El cohete insignia del país sufrió un fallo importante en su vuelo inaugural en 2023, cuando el motor de su segunda etapa no se encendió, pero desde entonces ha completado una serie de lanzamientos exitosos.

El investigador principal de la misión, Kiyoshi Kuramoto, explica que la formación de Fobos continúa como una "pregunta abierta" de la ciencia planetaria y que las muestras obtenidas en su superficie ayudarán a responderla.

"Dos hipótesis principales explican el origen de las lunas de Marte: el escenario de captura y el escenario de un impacto gigantesco. El análisis de muestras puede determinar cuál de estos escenarios dio lugar a Fobos", detalló el científico.

Pero más allá del origen de las lunas marcianas, el proyecto aspira a revelar los procesos por los que Marte y otros planetas del sistema solar obtuvieron agua y materiales clave para el desarrollo de la vida.

Además de ayudar a los científicos a entender mejor la historia de la formación de Marte y sus lunas, la misión MMX presenta una oportunidad: sentar las bases de la futura exploración del planeta rojo.

"Debido a la proximidad de Fobos a Marte, a solo unos 6 mil kilómetros de la superficie marciana, el satélite se considera un posible lugar para establecer una base de tránsito destinada a una futura misión humana", explicó Kuramoto.

HVI