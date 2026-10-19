Internacional

Japón Lanza Misión a Fobos, la Mayor de las Dos Pequeñas Lunas de Marte

Se espera que la misión permita comprender el origen de las dos lunas del planeta rojo y se tengan más pistas de las primeras etapas de nuestro sistema solar

Japón Lanza Misión para Recolectar Muestras de Fobos, una Luna de MarteMisión japonesa para entender lunas de Marte. Foto: EFE

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