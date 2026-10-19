Elon Musk Ofrece una Acción de SpaceX a Cada Menor de Edad en Estados Unidos en 2027

Elon Musk prometió este lunes entregar una acción de SpaceX a cada niño de Estados Unidos el próximo año, un día después de que Anthropic anunciara que destinará 5% de sus acciones a un fondo de beneficio público.

Musk hizo el anuncio en una publicación en redes sociales, pero no dio más detalles sobre cómo se cumpliría la promesa. Sí añadió:

"Esta será la primera de muchas".

Con unos 73 millones de menores de 18 años en el país y un precio de cierre de 146.03 dólares por acción de SpaceX el viernes, la promesa equivaldría a unos 10 mil 660 millones de dólares, según el cálculo de The Associated Press (AP).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Hasta Dónde Puede Llegar la Influencia de Elon Musk, el Primer Billonario del Mundo?

Anthropic, empresa de inteligencia artificial (IA), informó el domingo en una publicación en redes sociales que las acciones irán al Anthropic Public Benefit Fund (Fondo de Beneficio Público de Anthropic), una nueva entidad dentro de la compañía. El valor del fondo podría aumentar conforme crezca el de las acciones.

Musk respondió a esa publicación con una recomendación:

"Recomiendo entregar las acciones directamente al público".

SpaceX presentará sus resultados trimestrales este martes. La empresa debutó en Wall Street en junio, lo que convirtió a Musk en la primera persona con una fortuna de un billón de dólares (un millón de millones). Sus acciones acumulan una caída de 35.3% desde el máximo que alcanzaron días después de esa oferta pública inicial.

Los anuncios de Musk y de Anthropic llegan en un momento de creciente recelo hacia la IA en Estados Unidos. Una encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos AP-NORC halló que 64% de los estadounidenses considera que esa tecnología se desarrolla demasiado rápido, 27% opina que avanza a un ritmo adecuado y 8% que lo hace demasiado lento.

El mes pasado, Dario Amodei, de Anthropic; Sam Altman, de OpenAI; Musk y otros líderes de la industria coincidieron en que el desarrollo de la IA debe frenar, después de que un investigador de Anthropic renunciara con una advertencia sobre los riesgos de la tecnología para la humanidad. La competencia nacional y global, los incentivos de ganancias y la oposición del presidente Donald Trump dificultan un esfuerzo coordinado para moderar ese ritmo.

Anthropic fue fundada por Amodei, director general de la empresa, y otros cinco cofundadores como sociedad de beneficio público, figura que eligen las empresas con fines de lucro para equilibrar sus objetivos financieros con el impacto social. La compañía planea una oferta pública inicial, es decir, su salida a la bolsa de valores, tan pronto como en noviembre. En junio informó que presentó de forma confidencial ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) la solicitud para esa oferta.

Musk se ha convertido de manera discreta en el mayor donante conocido de las elecciones intermedias de este año, con más de 276 millones de dólares desde julio para intentar conservar las mayorías republicanas en el Congreso.

Con información de AP.

CT