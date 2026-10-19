Internacional

Elon Musk Ofrece una Acción de SpaceX a Cada Menor de Edad en Estados Unidos en 2027

Equivaldría a unos 10 mil 660 millones de dólares, sin detalles sobre cómo se entregarían

Elon Musk Ofrece una Acción de SpaceX a Cada Menor de Edad en Estados Unidos en 2027Elon Musk escucha mientras el presidente Donald Trump habla durante un evento en el Instituto de la Paz de los Estados Unidos. Foto: AP / Archivo
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