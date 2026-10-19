Suspenden Entrada a México de Carne de Ave Procedente de Brasil por Enfermedad de Newcastle

En un comunicado, la secretaría de Agricultura informó que con base en los protocolos internacionales, el Senasica establece la medida para proteger a la producción avícola nacional. Señaló que se tomó con el propósito de proteger la producción avícola nacional, en virtud de que México es un país libre de la enfermedad de Newcastle.

"La medida impide el ingreso de carne avícola, despojos avícolas, huevo fértil, pollitos de hasta tres días, aves canoras, de ornato, rapaces de comercialización y mascotas provenientes de Brasil", indicó en un comunicado.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), decidió suspender la importación de productos de origen avícola provenientes de Brasil.

La medida se tomó luego de que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAPA, por siglas en portugués) confirmó un brote de la enfermedad de Newcastle en una granja comercial de pollos de engorda, ubicada en el municipio de Nova Itaberaba, Santa Catarina.

En tanto, las autoridades indicaron que se recibe información zoosanitaria sobre la atención del brote y en seguimiento a los protocolos internacionales, además, la Dirección General de Salud Animal —adscrita al Senasica— inactivó las Hojas de Requisitos Zoosanitarios de su plataforma y, con ello, se impide el ingreso de carne de ave, despojos, aves canoras y de ornato, además de genética avícola como huevo fértil y pollitos de hasta tres días de edad.

La Secretaría federal subrayó que esta medida aplica para la importación comercial y los productos que portan los turistas.

¿Qué es la enfermedad de Newcastle? es una infección vírica aguda, altamente contagiosa y potencialmente mortal que afecta a diversas especies de aves, tanto domésticas (como pollos, gallinas y pavos) como silvestres.

La enfermedad puede transmitirse de forma ocasional a los seres humanos, pero no representa un riesgo grave para la salud pública ni para los consumidores. Sin embargo, es importante aclarar que, el contagio en humanos es muy poco común y casi exclusivo de personas que tienen contacto directo y prolongado con grandes concentraciones del virus sin el equipo de protección adecuado.

Pero cuando una persona se infecta, suele presentar como síntomas: conjuntivitis, que es una inflamación o infección leve en los ojos, enrojecimiento, lagrimeo o molestia. también pueden presentarse cuadros leves de un resfriado, acompañados de fiebre, dolor de cabeza o malestar general.

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