Salud

Suspenden Entrada a México de Carne de Ave Procedente de Brasil por Enfermedad de Newcastle

En un comunicado, la secretaría de Agricultura indicó que la medida es para proteger al país que está libre de esta enfermedad

México suspende entrada de carne de ave procedente de Brasil por enfermedad de Newcastle.Cuartoscuro
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