Salud

Día Mundial contra el Cáncer de Mama: ¿A Qué Edad Revisarse y Cuáles Son las Señales de Alerta?

Estos son los factores de riesgo y todas las señales a las que se les debe prestar atención

Instituciones de salud reforzado estrategias para promover acciones de detección del cáncer de mama a través de autoexploración mensualMujer se somete a una mastografía cada dos años para mujeres de entre 40 y 69 años. Foto: Cuartoscuro

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