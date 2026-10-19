Muere 'El Chiquilín', el Principal Responsable de Muerte de Cliente en Restaurante La Polar

Falleció Sergio "N", apodado "Comandante Gamma" o "Chiquilín", el principal responsable de la muerte de un cliente en la birriería La Polar, ubicada en la colonia San Rafael, de la Ciudad de México, el 8 de enero de 2023.

El "Chiquilín" falleció tras una cirugía maxilofacial en el Hospital General Balbuena. Así les fue notificado el día de hoy a los abogados de los familiares de la víctima, que llevan la causa.

"Ya se tiene conocimiento de que falleció el 5 de octubre en el Hospital General de Balbuena; derivado de esta circunstancia, la audiencia de hoy se suspende, con la finalidad de que se recabe información tanto del área jurídica del Reclusorio Norte como también del Hospital General de Balbuena para corroborar dicha información", dijo David Arellano, asesor jurídico de los familiares de la víctima.

En cuanto se tenga la información requerida por el juez, el proceso quedará suspendido de manera definitiva.

"Aquí hay una figura específica que se llama sobreseimiento, que es la extinción anticipada del proceso; en este caso, la muerte de la persona acusada genera el sobreseimiento de la causa y, pues, exime la responsabilidad penal; ya no se puede continuar con el juicio y se va a dar por concluido", añadió Arellano.

Por el asesinato de Antonio Monroy Jiménez, cliente del restaurante, hay otro detenido, acusado como copartícipe del hecho, Braulio "N", un elemento de seguridad privada, cuyo juicio aún no comienza.

Tras estar clausurada por más de 7 meses, la birriería La Polar sigue funcionando con normalidad.

AMP