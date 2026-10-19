Seguridad

Muere 'El Chiquilín', el Principal Responsable de Muerte de Cliente en Restaurante La Polar

Sergio 'N' falleció tras una cirugía maxilofacial en el Hospital General Balbuena

Restaurante La Polar. Foto: CuartoscuroRestaurante La Polar. Foto: Cuartoscuro

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