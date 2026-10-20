Internacional

Comité de la ONU Llevará Casos de Desaparecido en México ante la Asamblea General

El Comité contra la Desaparición Forzada expondrá indicios de prácticas generalizadas o sistemáticas y posibles crímenes de lesa humanidad

Víctimas de DesaparicionesFoto: Cuartoscuro
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