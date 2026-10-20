Comité de la ONU Llevará Casos de Desaparecido en México ante la Asamblea General

Por primera vez desde la entrada en vigor de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un comité de las Naciones Unidas llevará la situación de México ante la Asamblea General del organismo, mediante un procedimiento excepcional previsto en el tratado internacional.

El tema será abordado este martes 20 de octubre de 2026 durante la presentación del informe anual del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, en Nueva York.

Juan Pablo Albán, integrante del Comité, informó que comparecerá ante esa instancia para presentar el informe y explicar la relevancia del procedimiento activado con fundamento en el artículo 34 de la Convención.

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El mecanismo fue utilizado en abril pasado para solicitar que la situación de las desapariciones forzadas en México fuera examinada por la Asamblea General. De acuerdo con la documentación oficial del Comité, existen indicios bien fundados de que estos hechos se han cometido y continúan cometiéndose en el país de manera generalizada o sistemática, en distintos lugares y momentos.

El organismo advirtió que los hechos documentados podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Esta valoración forma parte de los señalamientos del Comité y no equivale, por sí misma, a una sentencia judicial.

Según Albán, recurrir al artículo 34 abre una oportunidad para movilizar la cooperación internacional en tareas de búsqueda de personas desaparecidas, investigación de los casos, esclarecimiento de la verdad y protección de las víctimas.

El integrante del Comité también adelantó que expondrá los avances del trabajo del organismo y las consecuencias que la crisis financiera de las Naciones Unidas tiene para el cumplimiento de su mandato.

La comparecencia se realizará a las 15:00 horas, tiempo de Nueva York, de acuerdo con la publicación de Albán.

PT