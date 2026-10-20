Detienen a Hombre por Amenazar con Asesinar a Trump durante Discurso en Kansas

Un hombre de 24 años de Kansas, Estados Unidos, fue detenido por supuestamente amenazar y pedir que le disparen al presidente Donald Trump, informaron autoridades estadounidenses.

Fue identificado como Jaden J. Read, de Clearwater, quien fue arrestado el sábado luego de que una denuncia alertara a las autoridades sobre una serie de publicaciones en Facebook acerca de la próxima visita de Trump a Wichita para su mitin de este lunes, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

Los fiscales federales explicaron que la investigación inició el 15 de octubre cuando Read escribió una serie de amenazas en los comentarios de un reportaje de KAKE News que anunciaba la aparición del presidente el 19 de octubre.

Presuntamente instó a algún internauta a disparar contra Trump, escribiendo: "Seamos sinceros, disparemos a Trump; ¿dónde está nuestro tirador? Estoy harto de esta vida centrada en el dinero".

Después, habría agregado en los comentarios que había conseguido municiones y amenazó con matar al presidente.

"Acabo de conseguir un rifle calibre .308 y municiones; voy a matar a este pedófilo", escribió Read.

El 17 de octubre, las autoridades descubrieron otros comentarios realizados por Read en una publicación distinta de KWCH 12 News sobre la visita de Trump.

Habría escrito que él mismo dispararía al presidente, afirmando además que sabía dónde iba a intervenir Trump y que ya había identificado las azoteas cercanas.

"¿Podemos dispararle en Kansas, por favor? Yo mismo lo haré", escribió Read.

Un minuto después, Read añadió: "Sé dónde será su discurso. Ya he localizado los tejados de los alrededores".

Dichos escritos generaron una investigación federal que terminó con la detención de Read en Clearwater el 17 de octubre.

Por ahora está bajo custodia federal a la espera de una audiencia sobre su detención al enfrentar un cargo federal por amenazar al presidente, delito que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión.

Ryan A. Kriegshauser, fiscal federal para el distrito de Kansas, aseguró que este caso sirve como advertencia de que los desacuerdos políticos no otorgan a nadie el derecho a proferir amenazas de violencia.

Mencionó que, si bien los estadounidenses tienen derecho a expresar opiniones políticas firmes, "dicha libertad tiene límites legales".

HVI