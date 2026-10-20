Internacional

Detienen a Hombre por Amenazar con Asesinar a Trump durante Discurso en Kansas

Jaden J. Read habría escrito que él mismo dispararía al mandatario, afirmando además que sabía dónde iba a intervenir

Detienen a Hombre tras Amenazar con Asesinar a Trump antes de Mitin de Esta Noche en KansasEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Reuters

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