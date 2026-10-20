Director de la DEA Acusa Corrupción de Autoridades Mexicanas en Asesinato de 'Kiki' Camarena

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, afirmó que el asesinato del agente Enrique 'Kiki' Camarena, ocurrido en México en 1985, se cometió en un contexto de corrupción de las autoridades mexicanas.

Durante una conferencia de prensa realizada este lunes 19 de octubre de 2026 en Wilkes-Barre, Pensilvania, el funcionario recordó que Camarena fue secuestrado, torturado y asesinado. También llamó a la población a respaldar la Semana del Listón Rojo, una campaña de prevención del consumo de drogas creada en memoria del agente.

“Les pido que apoyen la Semana del Listón Rojo, que rinde homenaje a 'Kiki' Camarena, un agente de la DEA que fue capturado, torturado y asesinado en México bajo la corrupción de las autoridades mexicanas”, expresó Cole.

En dicho encuentro estuvieron funcionarios federales, estatales y locales de Estados Unidos para abordar las acciones contra el tráfico de fentanilo y las muertes por sobredosis.

Enrique 'Kiki' Camarena era un agente especial de la DEA que investigaba el tráfico de drogas en Guadalajara, Jalisco. El 7 de febrero de 1985 fue secuestrado por narcotraficantes y su cuerpo fue localizado en marzo de ese año con señales de golpes y tortura, según la reseña histórica del Museo de la DEA.

Su asesinato impulsó iniciativas comunitarias en Estados Unidos para promover la prevención del consumo de drogas. Estudiantes de Calexico, California, ciudad natal de Camarena, comenzaron a utilizar listones rojos en su memoria. En 1988 se organizó la primera Semana Nacional del Listón Rojo.

Desde entonces, la campaña se realiza anualmente y busca involucrar a familias, escuelas y comunidades en actividades educativas sobre los riesgos del consumo de sustancias.

La DEA informó que la edición de este año se llevará a cabo del 23 al 31 de octubre, bajo el lema “Make a Difference. Be a Hero. Stay Drug Free”, que en español significa “Marca la diferencia. Sé un héroe. Mantente libre de drogas”.

PT