Internacional

Director de la DEA Acusa Corrupción de Autoridades Mexicanas en Asesinato de 'Kiki' Camarena

Terry Cole recordó el crimen de 1985 durante el lanzamiento de actividades para prevenir adicciones en Estados Unidos

Terry ColeFoto: X @DEAHQ
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