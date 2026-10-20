Sociedad

Apagón en CDMX: Restablecen Servicio de Luz en Colonias de la GAM Afectadas por Cortocircuito

El cortocircuito con incendio se registró en la copa de un árbol en Escollera y Termoluco

Apagón en la GAM. Foto: N+Apagón en la GAM. Foto: N+
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