Apagón en CDMX: Restablecen Servicio de Luz en Colonias de la GAM Afectadas por Cortocircuito

Un cortocircuito en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México dejó al menos ocho colonias sin luz la noche de este lunes.

El cortocircuito con incendio se registró en la copa de un árbol en Escollera y Termoluco, en la colonia Acueducto de Guadalupe.

Cerca de las 20:00 horas, el suministro eléctrico todavía no se restablecía, dejando las calles a oscuras y los semáforos fuera de servicio.

El incidente ocurrió en los límites entre la GAM y el municipio mexiquense Tlalnepantla de Baz.

Un apagón es la interrupción total o parcial y repentina del suministro de energía eléctrica en una zona, región o país.

Entre las causas principales, están averías en transformadores, subestaciones, líneas de alta tensión o el desgaste por falta de mantenimiento.

Horas más tarde, personal de la CFE recuperó al 100% el suministro eléctrico a los usuarios afectados de la unidad El Arbolillo 3, colonia Guadalupe Proletaria y colonia Residencial Acueducto de Guadalupe.

La compañía eléctrica nacional explicó que el cortocircuito se debió a la caída de una rama sobre las líneas de media tensión.

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