Binomio Canino Detecta Equipaje con Más de 365 Mil Dólares en el Aeropuerto de Oaxaca

Un binomio canino de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detectó más de 365 mil dólares estadounidenses sin declarar en el equipaje de un pasajero internacional, en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca.

El sensor canino “Cinta” emitió una alerta sobre las pertenencias del viajero, quien llegó de Dallas, Estados Unidos, y manifestó no tener mercancías que declarar al arribar al país. Tras la señal del animal, personal de la aduana realizó una revisión física del equipaje.

Al inspeccionar cuatro maletas y una mochila, los oficiales de comercio exterior encontraron diversos paquetes con billetes de dólares estadounidenses y moneda nacional, ocultos en el interior. En total se aseguraron 365 mil 865 dólares y 5 mil 900 pesos mexicanos.

Ante la posible comisión de un delito, se notificó a elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes acudieron al lugar y contaron el efectivo asegurado.

Al pasajero detenido se le informaron sus derechos y, junto con el dinero, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), que determinará su situación legal.

La ANAM y las instituciones del Gabinete de Seguridad señalaron que estas acciones refrendan su compromiso con fortalecer la vigilancia y el control aduanero, mediante el trabajo coordinado y el apoyo de sus binomios caninos para detectar posibles operaciones ilícitas y salvaguardar la seguridad nacional.

AMP