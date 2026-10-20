Seguridad

Binomio Canino Detecta Equipaje con Más de 365 Mil Dólares en el Aeropuerto de Oaxaca

El sensor canino “Cinta” emitió una alerta sobre las pertenencias del viajero, quien llegó de Dallas, Estados Unidos

El sensor canino “Cinta”. Foto: N+El sensor canino “Cinta”. Foto: N+

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