Matan a Dentista en Sonora; El Homicida Era su Paciente y Tenía Antecedentes Penales en EUA

El dentista Amed de Jesús “N” fue asesinado por uno de sus pacientes el 15 de octubre en Nogales, Sonora. De acuerdo con las indagatorias, el presunto agresor había recibido tratamientos dentales previos y acudió al consultorio en estado alterado y exigió que lo atendieran.

Ante la imposibilidad del profesionista de atenderlo en ese momento, el individuo presuntamente lo esperó en el exterior del consultorio y siguió hasta que abordó su camioneta, donde lo atacó con un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones.

Tras el asesinato, la Fiscalía realizó investigaciones y localizó a Ernest “N”, de 30 años, en el municipio de Agua Prieta el sábado 17 de octubre en la colonia Ejidal 2, donde se desplegó un operativo táctico con apoyo de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y corporaciones municipales. El presunto responsable atacó a las autoridades con arma de fuego y quedó abatido.

El hombre estadounidense, contaba con antecedentes penales en ese país por diversos delitos, entre ellos conductas relacionadas con drogas, información que forma parte de los antecedentes recabados durante la investigación, informó Carlos Alberto Flores, Comisario General de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Las autoridades estatales mantienen coordinación con las autoridades consulares correspondientes por tratarse de un ciudadano de Estados Unidos.