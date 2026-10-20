Seguridad

Matan a Dentista en Sonora; El Homicida Era su Paciente y Tenía Antecedentes Penales en EUA

El estadounidense había recibido tratamientos dentales previos y acudió al consultorio en estado alterado

Matan a Dentista en Sonora; El Homicida Era su Paciente y Tenía Antecedentes Penales en EUAMatan a Dentista en Sonora; El Homicida Era su Paciente y Tenía Antecedentes Penales en EUA. Foto: Amed de Jesús

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