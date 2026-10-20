Denuncian Daños Viales tras Paso de Camiones Pesados en Sanchez Taboada en Tijuana

Residentes de la colonia Sánchez Taboada se manifestaron en la intersección de las calles Real del Castillo y Cruz del Sur, en protesta por el severo deterioro de la carpeta asfáltica provocado por el paso constante de maquinaria pesada y camiones de carga.

Durante la tarde de este lunes, los inconformes señalaron que debido al uso temporal de esta vialidad alterna, ubicada a pocos metros de la zona de deslizamientos de la colonia 3 de Octubre, el tránsito de vehículos pesados ha generado nuevos hundimientos, fracturas en el suelo y daños estructurales en las inmediaciones, poniendo en riesgo la seguridad de las familias y la movilidad de la zona.

Ante esta situación, los residentes exigieron la intervención urgente de las autoridades municipales para supervisar el peso de las unidades que circulan por el área, así como la reparación inmediata de los daños para evitar una contingencia mayor.

JMR