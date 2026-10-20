Sociedad

Denuncian Daños Viales tras Paso de Camiones Pesados en Sanchez Taboada en Tijuana

Vecinos se manifestaron en el cruce de Real del Castillo y Cruz del Sur para protestar por los hundimientos en la carpeta asfáltica

Vecinos de la Sánchez Taboada manifestandose en el cruce de Real del Castillo y Cruz del SurVecinos de la Sánchez Taboada manifestandose en el cruce de Real del Castillo y Cruz del Sur | Foto: N+

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