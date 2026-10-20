Deportes

Lista la Serie Mundial: Milwaukee y Tampa Bay Disputarán el Título de Grandes Ligas

El mexicano Jonathan Aranda disputará el Clásico de Otoño y buscará el campeonato de la MLB

Freddy Peralta, pitcher de Tampa Bay Rays, en un partido de la MLBFreddy Peralta, pitcher de Tampa Bay Rays, en un partido de la MLB | Foto: Reuters
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
¿Quiénes Juegan la Serie Mundial 2026? Milwaukee y Tampa Bay disputarán el Título de Grandes Ligas | N+