Lista la Serie Mundial: Milwaukee y Tampa Bay Disputarán el Título de Grandes Ligas

Los Playoffs de las Grandes Ligas están cerca de llegar a su fin, pues luego de un par de semanas de actividad, finalmente ha quedado definida la Serie Mundial 2026. Los Milwaukee Brewers representarán a la Liga Nacional y ahora ya conocen a su rival para la serie por el título.

Este lunes 19 de octubre los Tampa Bay Rays se impusieron en el sexto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana a los Cleveland Guardians por 7 carreras a 3. El primera base de los Rays, el mexicano Jonathan Aranda, tuvo cuatro turnos al bate, pero su actuación no fue buena en ofensiva ya que no tuvo hits. Aún así, su equipo fue capaz de ganar el encuentro, evitando un posible Juego 7.

Con este resultado, Tampa Bay jugará la Serie Mundial 2026 en donde el primero que gane cuatro partidos se coronará campeón de las Grandes Ligas.

¿Cuándo comienza la Serie Mundial 2026?

Milwaukee y Tampa Bay arrancarán la Serie Mundial 2026 este viernes 23 de octubre, cuando se dispute el primero de los posibles siete partidos. Recordemos que el formato actual señala que los primeros dos partidos se juegan en casa de los Brewers, para después mudar la serie a casa de los Rays por tres juegos y, de ser necesario, regresar a Milwaukee para el cierre de los juegos 6 y 7.

Aquí te dejamos el calendario de toda la serie que definirá al nuevo campeón de las Grandes Ligas:

Juego 1: Milwaukee vs Tampa Bay - 6:00 pm - Viernes 23 de octubre

Juego 2: Milwaukee vs Tampa Bay - 6:00 pm - Sábado 24 de octubre

Juego 3: Tampa Bay vs Milwaukee - 6:00 pm - Lunes 26 de octubre

Juego 4: Tampa Bay vs Milwaukee - 6:00 pm - Martes 27 de octubre

Juego 5*: Tampa Bay vs Milwaukee - Horario por definir - Miércoles 28 de octubre

Juego 6*: Milwaukee vs Tampa Bay - Horario por definir - Viernes 30 de octubre

Juego 7*: Milwaukee vs Tampa Bay - Horario por definir - Sábado 31 de octubre

*En caso de ser necesarios