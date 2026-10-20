París SG vs Barcelona: ¿Está en Riesgo el Partido de Champions por Protestas en Francia?

Mientras se agudizan las protestas sociales y los disturbios en Francia, hay un par de duelos deportivos que están en riesgo. Uno de ellos es el partido de la Champions League entre el París Saint-Germain y el Barcelona, mientras que el otro es del juego de la semana 7 de la NFL entre Saints y Steelers.

Como se sabe, el estallido social se ha agudizado en varias ciudades francesas. Las escenas de violencia y los disturbios, sobre todo en París, le han dado la vuelta al mundo. En las calles, las multitudes pasaron de las protestas a los saqueos y al daño de edificios públicos o cientos de negocios en el país.

La tensión social ha generado que las autoridades impongan toques de queda limitados en algunas ciudades para evitar más disturbios y saqueos. Y también ha causado preocupación entre los turistas y visitantes, como es el caso de los deportistas que tienen que disputar compromisos en territorio galo.

Este día la pregunta era si el partido de Champions League 2026 entre Paris Saint-Germain y Barcelona se disputará según lo previsto: el martes 20 de octubre en la capital francesa. Las autoridades de la UEFA y del gobierno francés han dicho que el compromiso sigue en pie.

El partido PSG vs Barcelona se jugará a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Parque de los Príncipes. Para garantizar la seguridad de los asistentes, el gobierno local pondrá en marcha un sólido operativo, en el que desplegará a cientos de elementos policiales.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, explicó que luego de una reunión de emergencia con altos funcionarios del gobierno, se debatió la posibilidad de cancelar eventos previstos, incluidos partidos de futbol: "Pero esto no se aplica al partido entre el París SG y el FC Barcelona".

Cuando le preguntaron al entrenador Luis Enrique que si el álgido ambiente social puede afectar a los jugadores, se negó a ahondar en el tema: "No soy la persona adecuada para hablar de este tema. Estoy aquí para hablar de fútbol. Desde luego no nos gusta esta violencia, pero así es la sociedad. Así que solo tenemos que mantenernos concentrados en el partido de futbol".

Otro encuentro que también ha estado en la discusión es el sostendrán los Acereros de Pittsburgh y los Santos de Nueva Orleans, programado para el domingo 25 de octubre en el Stade de France de Saint-Denis.

La National Football League (NFL) ha asegurado que todo sigue conforme a lo planeado, así que hasta el momento no hay cancelación prevista. Los Santos de Nueva Orleans ya aterrizaron en el aeropuerto Charles de Gaulle de la capital francesa.

Sin embargo, algunos jugadores manifestaron que sus familias estaban muy indecisas sobre viajar a Francia para apoyarlos, luego de lo que han visto en las noticias.

"Obviamente, lo más importante es mantenerse a salvo”, dijo el ala cerrada Juwan Johnson y señaló que su familia "podría hacer el viaje. Si lo hacen, estoy seguro de que será genial. Si no lo hacen, obviamente lo entiendo completamente. En este momento estamos muy indecisos".

Hay que señalar que la directiva del París Saint-Germain invitó a los jugadores de los Santos de Nueva Orleans al duelo de Champions contra el Barcelona, aprovechando que están en la capital francesa.

Por último, trascendió que la NFL sostuvo una reunión virtual con los Steelers y los Saints para repasar medidas de seguridad, algo muy común cuando se trata de partidos que se juegan en el extranjero, como México, Brasil, Inglaterra y en este caso Francia.

Con información de N+