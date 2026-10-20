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París SG vs Barcelona: ¿Está en Riesgo el Partido de Champions por Protestas en Francia?

También el juego de la NFL entre Santos de New Orleans y Acereros de Pittsburgh pasa puede verse afectado por los disturbios en varias ciudades francesas

Lamine Yamal y Nuno Mendes volverán a enfrentarse en otra edición del duelo entre Barcelona y París SGLamine Yamal y Nuno Mendes volverán a enfrentarse en otra edición del duelo entre Barcelona y París SG. Foto: Reuters

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