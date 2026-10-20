Seguridad

Detienen a Director del C2 de Taxco, Guerrero y a Policías Municipales por Desaparición Forzada

Entre los detenidos se encuentran el director y un monitorista del Centro de Comando y Control (C2); la víctima no ha sido localizada

Los funcionarios brindaron información para desaparecer a una personaFoto: FGE
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