Detienen a Director del C2 de Taxco, Guerrero y a Policías Municipales por Desaparición Forzada

En México se calcula que hay más de 130 mil personas desaparecidas, por ello, es un tema que preocupa a la sociedad. Hoy, en Taxco, Guerrero, las autoridades descubrieron que el personal a cargo de monitorear las cámaras del municipio para brindar seguridad, presuntamente proporcionaron información para la desaparición de una persona.

La Fiscalía del estado informó que luego de diversas investigaciones para combatir la desaparición de personas en la entidad, cumplimentaron una orden de aprehensión contra cuatro servidores públicos del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas, en agravio de una víctima de identidad reservada.

Según las autoridades, los sospechosos fueron identificados como Ricardo “N”, director del Centro de Comando y Control (C2), y José “N”, monitorista de dicho centro. Entre los detenidos también están Gabriel “N” y Olga “N”, elementos de la Policía Preventiva Municipal de Taxco de Alarcón, quienes son identificados como presuntos integrantes del grupo delictivo “La Familia Michoacana”.

Las investigaciones refieren que el 29 de septiembre de 2026, la víctima fue privada de la libertad por varios sujetos en el centro de Taxco. Gabriel y Olga, presuntamente ordenaron el retiro de elementos de Tránsito de la zona donde ocurrió el “levantón”.

Luego instruyeron a los funcionarios del C2 para que “omitieran” reportar lo sucedido a las corporaciones de seguridad.

“Estas acciones habrían facilitado la privación de la libertad de la víctima”, puntualizó la FGE.

Por lo tanto, durante los actos de investigación se reunieron los elementos suficientes para obtener la orden de aprehensión correspondiente. Los detenidos serán puestos a disposición del Juez de Control y determinará su situación jurídica conforme a derecho.

“La Fiscalía General del Estado de Guerrero mantiene las investigaciones para esclarecer los hechos, así como las acciones de búsqueda para lograr la localización de la víctima”, afirmó.

Los funcionarios mencionados no son los únicos vinculados con actividades criminales en el municipio de Taxco. Con estas detenciones, suman seis servidores públicos del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón aprehendidos entre el 16 y el 19 de octubre de 2026, por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro agravado y desaparición forzada de personas.

Entre los detenidos se encuentran José Carlos “N”, director de Reglamentos del Ayuntamiento, y Gerónimo “N”, policía municipal activo, ambos investigados por su probable participación en distintos casos de secuestro agravado.

EPP