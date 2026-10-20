Seguridad

Pemex Afirma que Incendio en Plataforma Abkatún-H Fue Controlado Luego de 11 Horas

El complejo se ubica a 73 kilómetros de Ciudad del Carmen, en la Sonda de Campeche, e integra el activo de producción Abkatún-Pol-Chuc

PemexLa plataforma Abkatún-H se ubica a 73 kilómetros de Ciudad del Carmen. Foto: Pemex.

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