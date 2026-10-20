Pemex Afirma que Incendio en Plataforma Abkatún-H Fue Controlado Luego de 11 Horas

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó que fue controlado el incendio en la plataforma Abkatún-H, ubicada en la Sonda de Campeche, luego de 11 horas, y ahora corresponde investigar las causas.

En un breve comunicado, la petrolera estatal dijo que sus trabajadores se encuentran en el área para dar seguimiento al caso.

"Pemex informa que el incidente en la plataforma satélite no tripulada Abkatún-H quedó atendido. Personal de la empresa permanece en el área para labores de supervisión.

"Se dará continuidad a la Investigación de Causa Raíz para determinar el origen del incidente", indicó a las 22:30 horas, tiempo del centro de México.

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Previamente, Pemex informó que el fuego se registró a las 11:15 horas de este lunes y no hubo lesionados.

Desde la hora en que inició el siniestro y hasta que se confirmó su extinción, pasaron 11 horas con 15 minutos.

En la última fotografía publicada por la empresa del Estado se ve humo, mientras una embarcación arroja un chorro de agua.

La plataforma Abkatún-H se ubica a 73 kilómetros de Ciudad del Carmen, en la Sonda de Campeche.

La instalación pertenece al complejo Abkatún-Pol-Chuc, donde se ubican los principales complejos petroleros del país y donde se genera más del 70% de toda la producción de petróleo y gas.

Trabajadores de plataformas cercanas en esta región petrolera en el sureste mexicano difundieron imágenes del incendio en redes sociales.

El incidente ocurrió después de que Pemex informara, el 9 de octubre pasado, de una fuga en un ducto de la plataforma Chuc-1, tras detectar iridiscencia en el mar cuatro días antes a 65 kilómetros al noreste de Paraíso, Tabasco.

Con información de EFE

ASJ