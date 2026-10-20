¿Por Qué Habrá Tantos Frentes Fríos en México esta Temporada? Esto Explican los Expertos

Comienza la última etapa del año y con ella viene un descenso considerable en la temperatura. Sin embargo, la temporada de Frentes Fríos 2026-2027 será muy intensa. Así lo pronostican las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aseguró que estas condiciones del clima están marcadas por la presencia del fenómeno conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), un patrón océano-atmosférico que ocurre en el océano Pacífico tropical y que tiene un impacto profundo en el clima de todo el planeta.

Tiene una variabilidad de 2 a 7 años, se prevé que continúe fortaleciéndose durante la actual temporada de lluvias y que alcance su máxima intensidad: El Niño muy fuerte. Esto ocurrirá hacia fin de año, cuando se espera la mayor frecuencia de frentes fríos.

Entonces, El Niño originará una mayor probabilidad de que masas de aire se desplacen hacia el norte y centro de México, por lo tanto aumentará la probabilidad de condiciones húmedas. En ese sentido, se pronostica que alrededor de 32 sistemas frontales lleguen al territorio mexicano durante noviembre, diciembre, enero y febrero, es decir, más de 50 %.

Para la temporada de Frentes Fríos 2026-2027 se pronostican 56 de estos sistemas, cifra superior al promedio climatológico 1990-2020, la cual fue de 50. Estos se distribuirán de la siguiente manera: 7 en octubre, 8 en noviembre, 9 en diciembre, 8 en enero, 7 en febrero, 6 en marzo, 6 en abril y 2 en mayo.

A lo anterior se suma la presencia de otro sistema: evento de Norte. Las autoridades refieren que se observa un incremento en la frecuencia, por lo que podría ocasionar la intensificación de viento, oleaje y lluvias en las zonas costeras del golfo de México.

En el caso de las lluvias, se prevé que para noviembre estén por arriba de la media climatológica en la zona centro-norte y noreste del país. Mientras que en diciembre las precipitaciones serían por arriba del promedio en el noreste de México, y menores a la media en el occidente y sur del país.

Otro de los factores que va a influir en el descenso de las temperaturas, es que durante la temporada invernal algunas masas de aire frío procedentes de Canadá y Estados Unidos podrían interactuar con abundante humedad y desarrollar tormentas invernales, principalmente en el noreste y norte del país.

Ante estas condiciones, es importante que la población tome precauciones, entre ellas: que evite los cambios bruscos de temperatura y use ropa “en capas” con la finalidad de mantenerse siempre abrigada. En comunidades donde se acostumbra a generar calor con braseros, hornos o estufas, es recomendable no usarlos, ya que la combustión en espacios cerrados produce monóxido de carbono, lo cual es mortal.

EPP