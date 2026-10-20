Advierten por Posible Formación de Ciclón Vance: las Fases de Desarrollo de Un Huracán

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua prevé la formación de una zona de baja presión al sur de las costas de Oaxaca y Chiapas, la cual tiene altas probabilidades de desarrollo ciclónico.

A las 18:00 horas de este lunes, el SMN había incrementado a 80% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantuvo en 90% el pronóstico para siete días. De formarse, se convertiría en el ciclón Vance.

El sistema se localiza a 495 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Chiapas, Chiapas, y se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 16 kilómetros por hora.

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Pero antes de que Vance pueda siquiera convertirse en una depresión tropical, debe atravesar por un proceso gradual. Todo comienza con un área de nubes y tormentas eléctricas sobre aguas cálidas del océano, todavía sin una circulación bien definida. Muchas veces nace de una onda tropical, una zona de baja presión que se desplaza de este a oeste. La mayoría de estas perturbaciones se disipan sin mayores consecuencias.

Si la perturbación se organiza y los vientos empiezan a girar alrededor de un centro de baja presión, se convierte en depresión tropical. Sus vientos máximos sostenidos llegan hasta 62 km/h. En esta etapa el sistema ya recibe seguimiento oficial, pero todavía no tiene nombre.

Cuando los vientos sostenidos alcanzan entre 63 y 118 km/h, el fenómeno se clasifica como tormenta tropical y recibe un nombre de la lista que la Organización Meteorológica Mundial define para cada temporada. Su estructura se vuelve más compacta y comienza a perfilarse el “ojo”.

A partir de 119 km/h de viento sostenido, la tormenta se convierte en huracán. Se clasifica con la escala Saffir-Simpson:

Categoría 1: 119 a 153 km/h

Categoría 2: 154 a 177 km/h

Categoría 3: 178 a 208 km/h (a partir de aquí se considera “huracán mayor”)

Categoría 4: 209 a 251 km/h

Categoría 5: 252 km/h o más

En su fase madura, el huracán tiene un ojo despejado en el centro, rodeado por la pared del ojo, donde se concentran los vientos más intensos y la lluvia más fuerte.

Un huracán se debilita cuando toca tierra y pierde su fuente de energía, o cuando se desplaza sobre aguas más frías o encuentra fuertes vientos en altura que desorganizan su estructura.

AMP