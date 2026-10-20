Advierten por Posible Formación de Ciclón Vance: las Fases de Desarrollo de Un Huracán
El sistema se localiza a 495 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Chiapas, Chiapas
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua prevé la formación de una zona de baja presión al sur de las costas de Oaxaca y Chiapas, la cual tiene altas probabilidades de desarrollo ciclónico.
A las 18:00 horas de este lunes, el SMN había incrementado a 80% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantuvo en 90% el pronóstico para siete días. De formarse, se convertiría en el ciclón Vance.
El sistema se localiza a 495 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Chiapas, Chiapas, y se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 16 kilómetros por hora.
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Pero antes de que Vance pueda siquiera convertirse en una depresión tropical, debe atravesar por un proceso gradual. Todo comienza con un área de nubes y tormentas eléctricas sobre aguas cálidas del océano, todavía sin una circulación bien definida. Muchas veces nace de una onda tropical, una zona de baja presión que se desplaza de este a oeste. La mayoría de estas perturbaciones se disipan sin mayores consecuencias.
Si la perturbación se organiza y los vientos empiezan a girar alrededor de un centro de baja presión, se convierte en depresión tropical. Sus vientos máximos sostenidos llegan hasta 62 km/h. En esta etapa el sistema ya recibe seguimiento oficial, pero todavía no tiene nombre.
Cuando los vientos sostenidos alcanzan entre 63 y 118 km/h, el fenómeno se clasifica como tormenta tropical y recibe un nombre de la lista que la Organización Meteorológica Mundial define para cada temporada. Su estructura se vuelve más compacta y comienza a perfilarse el “ojo”.
A partir de 119 km/h de viento sostenido, la tormenta se convierte en huracán. Se clasifica con la escala Saffir-Simpson:
Categoría 1: 119 a 153 km/h
Categoría 2: 154 a 177 km/h
Categoría 3: 178 a 208 km/h (a partir de aquí se considera “huracán mayor”)
Categoría 4: 209 a 251 km/h
Categoría 5: 252 km/h o más
En su fase madura, el huracán tiene un ojo despejado en el centro, rodeado por la pared del ojo, donde se concentran los vientos más intensos y la lluvia más fuerte.
Un huracán se debilita cuando toca tierra y pierde su fuente de energía, o cuando se desplaza sobre aguas más frías o encuentra fuertes vientos en altura que desorganizan su estructura.
AMP