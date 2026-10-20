Sociedad

Nueva Ruta Temporal Para Ingresar al Aeropuerto Internacional de Guadalajara

Los cambios viales se realizarán debido a trabajos sobre la carretera a Chapala en Jalisco

Nueva ruta para llegar al AeropuertoNueva ruta temporal para ingresar al Aeropuerto. Foto: N+

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Toma la nueva desviación temporal por obras en carretera a Chapala

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