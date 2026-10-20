Nueva Ruta Temporal Para Ingresar al Aeropuerto Internacional de Guadalajara

El acceso vehicular al Aeropuerto Internacional de Guadalajara tendrá modificaciones temporales debido a los trabajos de ampliación de los carriles de ingreso, por lo que los automovilistas que se dirijan a las áreas de ascenso y descenso de pasajeros o a los estacionamientos deberán utilizar una ruta alterna señalizada.

A partir del martes 20 de octubre, quienes circulen en el sentido Guadalajara – Chapala deberán tomar una desviación temporal a la derecha, ubicada a la altura del puente vehicular que se encuentra en construcción.

Desde ese punto, los conductores deberán continuar por la ruta señalizada como ‘Acceso T1’. Por su parte, la salida del Aeropuerto Internacional de Guadalajara continuará operando de manera habitual, sin modificaciones en su recorrido.

Los cambios anunciados corresponden únicamente al acceso vehicular para quienes se dirijan a las instalaciones aeroportuarias. Se recomienda a los automovilistas mantenerse atentos a los canales oficiales para consultar posibles actualizaciones sobre las modificaciones viales