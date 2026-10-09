Entregan al Congreso Iniciativa del Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara

Entregan al Congreso de Jalisco la iniciativa para construir el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, una obra con una inversión estimada de 11 mil 900 millones de pesos que busca mejorar la calidad del agua y el abastecimiento para la zona metropolitana.

La propuesta fue presentada por funcionarios estatales y contempla un esquema de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación (CMRO), mediante una inversión público-privada con el gobierno estatal; no implica la privatización ni concesión del servicio de agua.

Durante la exposición del proyecto, el Secretario de Hacienda Pública Estatal, Luis García Sotelo, explicó que la obra sustituirá la infraestructura que actualmente conduce agua desde el Lago de Chapala hasta la Planta Potabilizadora Número 1 de Miravalle.

El nuevo sistema contempla una línea de conducción cerrada de 42.6 kilómetros y un moderno sistema de bombero para reducir fugas y mejorar la eficiencia en el traslado del agua hacia Guadalajara.

“No es una concesión como cuando las carreteras, donde el particular se quedaba con los años de concesión, cobraba y era dueña del pastel. No se concesiona el CMRO. Entonces no se transfiere al privado, ninguna concesión ni mucho menos se transfiere una concesión de agua”, manifestó García.

Este proyecto busca resolver problemas identificados en el sistema actual, que tiene alrededor de 40 años de operación y registra pérdidas cercanas al 30% del agua transportada antes de llegar a la planta potabilizadora.

Ernesto Marroquín, Secretario de Gestión Integral del Agua, expiró que se trata de un acueducto de tubería de acero de 96 pulgadas de diámetro con un recubrimiento interno a base de poliuretano que permite protegerlo contra la corrosión.

Esta iniciativa será analizada ahora por las comisiones legislativas correspondientes, mientras que el proyecto ejecutivo ya cuenta con documentación técnica disponible a través de los portales oficiales del gobierno de Jalisco.