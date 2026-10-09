Sociedad

Entregan al Congreso Iniciativa del Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara

Este proyecto busca reducir pérdidas de agua y mejorar su calidad y abastecimiento para la zona metropolitana

AguaEntregaron al Congreso de Jalisco la iniciativa del segundo acueducto Chapala-Guadalajara. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Nuevo acueducto Chapala-Guadalajara: 42.6 km de tubería moderna para reducir pérdidas de agua. Proyecto busca mejorar el suministro en la zona metropolitana

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Iniciativa del Acueducto Chapala-Guadalajara Llega al Congreso de Jalisco | N+