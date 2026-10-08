Sociedad

Así Será el Ajuar de la Virgen de Zapopan Para la Romería 2026

La vestimenta fue creada con técnicas que no se usaban en el estado desde la década de 1980

Ajuar Virgen Zapopan 2026Este jueves mostraron la vestimenta que lucirá la Virgen de Zapopan. Foto: N+

Destacado

La Virgen de Zapopan lucirá un traje único en la Romería 2026, creado con técnicas olvidadas desde los 80s.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+