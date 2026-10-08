Así Será el Ajuar de la Virgen de Zapopan Para la Romería 2026

La fe y la devoción por la Virgen de Zapopan arrancó mucho antes de la Romería dentro de un taller, donde desde hace cinco meses comenzó a confección del ajuar que llevará la Generala a su regreso a casa.

Alberto Luna, diseñador, fue quien recibió en sus propias palabras “la bendición de vestirla”, con un traje color malva y con detalles dorados, inspirado en el año jubilar.

"El diseño tiene la estrella de Belén que representa el nacimiento de Jesús, también tiene el 05 Las Cinco Llagas, a la hermana muerte con la cruz de Jesús y las sagradas escrituras, el saludo de los franciscanos que es paz y bien y también cuenta con una abeja y flora del cántico de las criaturas", explicó.

Alberto ha confeccionado vestuarios para otras imágenes, tal como la Virgen de Talpa, San Juan de los Lagos y la Virgen del Pueblito en Querétaro.

Foto: N+

Vestir este año a la Virgen de Zapopan es para él, una forma de honrar a una de las personas más importantes de su vida: su abuelita, quien acaba de partir.

El rebozo que usará fue tejido por Armando Vázquez, un diseñador originario de Tepatitlán. Utilizó la técnica tachigual labrado, que no se usaba en Jalisco desde la década de 1980.

Además, las orillas de la prenda incluyen figueras en forma de culebrillas alusivas al relieve de Jalisco y, en el centro, cuenta con diamantes y flores, que representan una ofrenda para la Virgen de Zapopan.