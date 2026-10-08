Cambio climático

Volcán Popocatépetl Luce Cubierto por Capa de Nieve y Mantiene su Actividad

De acuerdo al monitoreo del Cenapred, se detectaron 42 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas de vapor de agua y otros gases volcánicos

Popocatépetl luce nevado y con actividad volcánica.Volcán Popocatépetl luce nevado luego de fuertes lluvias. Foto: CENAPRED

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El Popocatépetl, cubierto de nieve, sigue activo con 42 exhalaciones. Protección Civil advierte sobre la caída de ceniza.

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