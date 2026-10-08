Volcán Popocatépetl Luce Cubierto por Capa de Nieve y Mantiene su Actividad

El volcán Popocatépetl lució cubierto de nieve y mantuvo una fumarola blanca constante, con visibilidad completa desde distintos puntos de Puebla.

Las bajas temperaturas y lluvias recientes favorecieron la cubierta de blanco en la cima, dejando impresionantes postales para los ciudadanos.

Ante esta vista, Protección Civil exhortó a la sociedad a mantenerse fuera del radio de seguridad para prevenir incidentes, el cual es de 12 kilómetros.

Este 8 de octubre, se detectaron 42 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas de vapor de agua y otros gases volcánicos.

Volcán Popocatépetl: Pronóstico de caída de ceniza este 8 de octubre

Además, de acuerdo al monitoreo del Cenapred, en caso de registrarse emisiones de vapor, gases o ceniza volcánica, se pronostica una trayectoria hacia el oeste, noroeste, norte, oeste y sur, regiones de:

Valle de Atlixco

Angelópolis

Sierra Norte

Sierra Nororiental

Estado de México

CDMX

En caso de que haya caída de ceniza en tu localidad, usa cubrebocas, evita actividades al aire libre y mantén puertas y ventanas cerradas Cabe destacar que durante la madrugada se observaron episodios de tremor y emisiones con fragmentos incandescentes cerca del cráter.

En tanto al Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl, continúa Amarillo Fase 2, por lo que se prevé lo siguiente:

Algunas explosiones de tamaño menor a moderado

Ocurrencia de tremor de amplitud variable

Lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones circundantes y en algunas ciudades más lejanas

Expulsión de fragmentos incandescentes dentro del radio de exclusión de 12 kilómetros

Podría esperarse la ocurrencia de lahares que bajen por las cañadas, debido a la acumulación de ceniza en las laderas y su interacción con las lluvias esperadas en las próximas semanas

Posibilidad de flujos piroclásticos que no alcancen poblaciones

Por otro lado, la cámara del Centro Nacional de Prevención de Desastres continúa su monitoreo en tiempo real del volcán Popocatépetl en donde se muestra nublado derivado al pronóstico de lluvia.

Con información de N+

MCS