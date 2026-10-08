Accidentes

Muere Ajustador en Choque Múltiple de Tonalá; Se Encontraba Trabajando

El accidente dejó la vialidad afectada durante cerca de tres horas; reportaron tres heridos

Muerto en TonaláLa víctima quedó debajo de una camioneta. Foto: N+

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Un ajustador fallece tras quedar atrapado bajo un camión en un accidente en Tonalá. La vía cerrada por horas y tres heridos.

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