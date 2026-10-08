Muere Ajustador en Choque Múltiple de Tonalá; Se Encontraba Trabajando

El ajustador de una aseguradora murió tras quedar prensado debajo de un camión durante un choque múltiple registrado sobre la Maxipista Guadalajara-Zapotlanejo, al cruce con el Nuevo Periférico, en el municipio de Tonalá.

La víctima, de aproximadamente 40 años, se encontraba realizando el papeleo de un choque por alcance ocurrido previamente, cuando el conductor de un torton perdió el control y se impactó contra varios vehículos. El camión golpeó una camioneta y a un policía vial motorizado de la Policía de Jalisco, hasta terminar estrellándose contra la unidad de la aseguradora, donde se encontraba el ajustador.

El accidente provocó el cierre total de la vía en dirección a Zapotlanejo. En el sitio se vieron involucrados tres tractocamiones, una camioneta SUV y una motocicleta, con saldo de tres personas lesionadas y un hombre muerto, de acuerdo con la jefatura prehospitalaria.

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El conductor del torton, señalado como el presunto causante del accidente, quedó retenido por las autoridades. La vialidad permaneció afectada durante cerca de tres horas debido a las labores para atender el percance y retirar los vehículos involucrados.