Simon Sigue los Pasos del Huracán Polo y Puede Tocar Tierra 2 Veces: ¿Dónde Serán los Impactos?

México se mantiene en alerta por la presencia de la tormenta tropical Simon, que se convertirá en un poderoso huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y que podría tocar tierra dos veces en territorio nacional, tal como lo hizo el ciclón Polo.

A las 12:00 horas de este jueves, Simon se ubicó a 395 kilómetros (km) al sur de Manzanillo, Colima, y a 580 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora (km/h), rachas de 120 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 7 km/h.

En redes sociales, el Centro Nacional de Huracanes estadounidense (NHC, por sus siglas en inglés) advirtió que se espera que la tormenta tropical se convierta en huracán más tarde hoy.

Pero además, alertó que en los siguientes días será “un huracán de categoría 4 muy peligroso, antes de que alcance la costa de México”.

Por esa razón se establecieron dos zonas de vigilancia en la República Mexicana:

La primera por efectos de vientos de huracán desde Manzanillo, Colima, hasta Punta Mita, Nayarit. La segunda por efectos de vientos de tormenta tropical desde San Telmo, Michoacán, hasta Manzanillo, Colima.

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La presencia de este sistema —el número 18 de la actual temporada de ciclones tropicales 2026 en el Pacífico— ocasiona lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán; intensas en Oaxaca, así como lluvias muy fuertes en Jalisco y Colima, detalló por su parte el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En su aviso de ciclón tropical del Pacífico, el organismo también compartió el mapa y los datos de la posible trayectoria.

Previó que alrededor de las 18:00 horas de este jueves evolucione a huracán categoría 1 y que para mañana en la mañana ya sea de categoría 2.

Simon seguirá fortaleciéndose y mañana en la tarde ya sería categoría 3, a 235 km al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán.

Para el 10 de octubre se espera que alcance la categoría 4, lo que lo convertiría en otro de los potentes huracanes de la temporada. Y seguirá su avance rumbo a México con esa potencia.

El SMN previó que toque tierra la mañana del 11 de octubre, previsiblemente al nor-noreste de Playa Pérula, Jalisco, con categoría 4.

De acuerdo con los mapas, Simon entonces podría avanzar bordeando la costa del occidente de México y podría salir ligeramente al mar para después impactar nuevamente el territorio nacional, probablemente en Nayarit en sus límites con Sinaloa, también como huracán pero de menor categoría.

Su avance ocasionará afectaciones en varios estados, como Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Zacatecas, Durango y Chihuahua.

Lo anterior de acuerdo con los pronósticos a 96 horas, los cuales pueden variar dependiendo de las condiciones meteorológicas.

Trayectoria prevista del ciclón Simon. Imagen de satélite del SMN

SPB