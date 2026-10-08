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Simon Será un Huracán Más Potente que Rachel: Alcanzará Categoría Mayor este Día

Aquí te decimos cuál será la trayectoria de este ciclón tropical y si podría tocar tierra más de una vez en México

Imagen de satélite que muestra a la tormenta Simon en el océano Pacífico. SMNImagen de satélite que muestra a la tormenta Simon en el océano Pacífico. SMN

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