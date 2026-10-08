Simon Será un Huracán Más Potente que Rachel: Alcanzará Categoría Mayor este Día

La actividad ciclónica sigue muy intensa en el océano Pacífico: la alerta ahora se encendió por la tormenta tropical Simon, que será un huracán mayor más potente que Rachel, que también sigue su avance en este litoral y amenaza con impactar México.

Rachel surgió como tormenta el 27 de septiembre y se convirtió en huracán tres días después; en su avance paralelo a territorio nacional alcanzó la categoría 3 y luego comenzó a debilitarse y alejarse, pero inesperadamente tuvo un giro y ahora podría tocar tierra en Baja California.

La tormenta tropical Simon, por su parte, se formó el 7 de octubre y previsiblemente será un poderoso huracán categoría 4, de acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Centro Nacional de Huracanes estadounidense (NHC, por sus siglas en inglés).

Cabe señalar que cuando alcanzan la categoría 3 se les considera huracanes mayores.

Y a diferencia de Rachel, que podría azotar la Península de Baja California como tormenta, se estima que Simon toque tierra como huracán mayor, previsiblemente este fin de semana, en Jalisco.

Trayectorias previstas de Rachel (i), Simon (c) e Isaias (d), los tres ciclones que rodean México. Imagen de satélite SMN

A las 06:00 horas de este día, el fenómeno meteorológico se ubicó a 310 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 415 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Se desplaza hacia el oeste a 11 km/h, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 100 km/h.

Según los pronósticos actuales de la Conagua, Simon permanecerá este jueves como tormenta; mañana en la mañana evolucionará a huracán categoría 1 y por la tarde subirá a categoría 2; el sábado en la mañana sería categoría 3 y al mediodía evolucionaría a categoría 4. A partir de ahí comenzaría a degradarse.

Los mapas del pronóstico incluso alertan que podría tocar tierra primero en la costa de Jalisco, pero seguiría su avance al norte, saldría nuevamente al mar y podría tener otro impacto ahora en Sinaloa. Aunque las previsiones cambian conforme las condiciones meteorológicas.

Simon es el sistema número 18 de la actual temporada de ciclones tropicales en el Pacífico, que terminará el 30 de noviembre.

La actividad en este océano ha sido muy intensa este año debido a la presencia del fenómeno climatológico El Niño, que consiste en el calentamiento anómalo de la superficie marina en este litoral.

Por esa razón, expertos previeron la formación de huracanes más potentes en la recta final del año.

SPB