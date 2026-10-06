Pronóstico del tiempo

Trayectoria del Huracán Rachel: Gira Inesperadamente en el Pacífico y Va Hacia México

Organismos nacionales e internacionales detallan dónde se localiza el ciclón y cómo será su avance los siguientes días

Olas rompen en la playa de Matanchén, Nayarit, mientras Rachel se desplaza frente a costas mexicanas, el 1 de octubre de 2026. Foto: ReutersOlas rompen en la playa de Matanchén, Nayarit, mientras Rachel se desplaza frente a costas mexicanas, el 1 de octubre de 2026. Foto: Reuters
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