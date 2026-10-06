Trayectoria del Huracán Rachel: Gira Inesperadamente en el Pacífico y Va Hacia México

Satélites en órbita captaron el momento en que el huracán Rachel ―de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson― giró en el océano Pacífico en las últimas horas, pero de acuerdo con los pronósticos, tendrá una nueva vuelta que cambiará su trayectoria ahora en dirección a México.

El fenómeno meteorológico surgió como tormenta tropical el pasado 27 de septiembre y tres días después se convirtió en huracán al aumentar la fuerza de sus vientos.

En su avance por el océano, ha tenido distintos cambios. Alcanzó la categoría 3, lo que lo convirtió en huracán mayor; luego se degradó hasta categoría 1 el sábado pasado, pero retomó fuerza y el domingo regresó a la categoría 2.

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Actualmente, permanece con categoría 1 a mil 025 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Tanto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como el Centro Nacional de Huracanes estadounidense (NHC, por sus siglas en inglés) compartieron la trayectoria de Rachel, donde se puede ver un giro y una nueva dirección rumbo a territorio nacional.

Los organismos pronosticaron que el sistema permanecerá como huracán este martes y se degradará a tormenta tropical mañana miércoles.

Mantendrá su avance rumbo al oeste por lo menos hasta el viernes, y entonces se prevé un nuevo giro al noreste, en dirección a la Península de Baja California.

Sin embargo, se pronosticó que el fin de semana se degrade a post-tropical y sus remanentes se acerquen a 420 km al oeste de Punta Eugenia, Baja California Sur, por lo que no se esperaría un impacto en México.

Lo más cerca que estuvo el ciclón en su avance paralelo a México fue el 30 de septiembre, cuando se ubicó a 300 km al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Debido a su presencia en el Pacífico mexicano, las autoridades activaron un plan de prevención y atención a la ciudadanía, pues el sistema ocasionó lluvias, viento y oleaje elevado en las costas nacionales.

Rachel es el fenómeno meteorológico número 17 que se forma en el océano Pacífico en la actual temporada de ciclones tropicales 2026, que culminará el 30 de noviembre.

Antes se formaron las tormentas Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Hernan, Iselle, Julio y Nortbert; así como los huracanes Fausto, Genevieve, Karina, Lowell, Marie, Odalys y Polo.

A diferencia del Atlántico, la actividad ciclónica ha sido mucho más intensa en el Pacífico debido a la presencia en este océano del evento climatológico El Niño, que calienta de manera anómala la superficie del mar.

Trayectoria prevista del ciclón tropical Rachel en el Pacífico. Imagen de satélite NOAA

SPB