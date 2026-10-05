Pronóstico del tiempo

Ubicación de los 2 Posibles Ciclones que Rodean México: ¿Qué Tan Cerca Están del País?

Autoridades vigilan dos zonas de baja presión, una en el Pacífico y otra en el Atlántico; podrían evolucionar a tormentas tropicales

Marejada en Acapulco, Guerrero, por el huracán Polo en septiembre 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoMarejada en Acapulco, Guerrero, por el huracán Polo en septiembre 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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