Ubicación de los 2 Posibles Ciclones que Rodean México: ¿Qué Tan Cerca Están del País?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), activó la vigilancia de dos zonas de baja presión que podrían convertirse en ciclones tropicales en los próximos días, cerca de México.

En N+ te informamos en dónde se localizan los dos posibles ciclones y cómo se llamarían en caso de que evolucionen a tormentas tropicales.

En la actual temporada de ciclones tropicales 2026 se han formado 25 fenómenos meteorológicos: 17 en el océano Pacífico (ocho de ellos huracanes) y ocho en el Atlántico (cero huracanes).

La actividad ha sido más intensa en el primero debido a la presencia de El Niño, un evento climatológico cíclico que consiste en el calentamiento anómalo de la superficie del mar en el Pacífico.

Dos ciclones rodean México

Actualmente, en el Pacífico sigue su desplazamiento el huracán Rachel de categoría 1, pero ahora las autoridades vigilan otras zonas de baja presión con potencial ciclónico. Una se localiza en este mismo océano y otra en el Atlántico.

Zona de baja presión al sur del golfo de Tehuantepec: Tiene 50% de probabilidad de convertirse en ciclón en 48 horas. Se localiza aproximadamente a 340 km al sur-sureste de Bahías de Huatulco, Oaxaca, y se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste, en el océano Pacífico. En caso de evolucionar, se convertirá en la tormenta Simon. Zona de baja presión en el suroeste del golfo de México: Tiene 30% de posibilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas. Se ubica aproximadamente a 105 km al este de Cabo Rojo, Veracruz, se desplaza hacia el este, en el océano Atlántico. En caso de evolucionar, se convertirá en la tormenta Isaias.

Ubicación de dos zonas de baja presión con potencial ciclónico frente a México. SMN

Lluvias en México

En su reporte de este lunes, el SMN advirtió que la interacción de estas dos zonas con varios fenómenos meteorológicos, como el frente frío 1, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y un canal de baja presión, ocasionará lluvias en gran parte del país:

Lluvias torrenciales: Chiapas y Tabasco.

Lluvias intensas: Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias muy fuertes: Nuevo León y Campeche.

Lluvias fuertes: Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala y Ciudad de México.

Lluvias aisladas: Baja California y Sonora.

El organismo de la Conagua advirtió que todas las lluvias de fuertes a torrenciales estarán acompañadas con descargas eléctricas y con posible caída de granizo en entidades del norte y noreste de México.

SPB