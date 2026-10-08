Trayectoria de la Tormenta Simon: Próximo Huracán se Acerca a México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), previó que la tormenta tropical Simon se convertirá en huracán esta misma semana, por lo que alertó sobre lluvias torrenciales en zonas de Guerrero e intensas en Oaxaca.

En N+ te decimos cuál será la trayectoria de este ciclón, que alcanzará la categoría de huracán mayor y que se prevé que toque tierra en México en los próximos días.

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A las 06:00 horas de este día, el fenómeno meteorológico se ubicó a 310 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 415 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Se desplaza hacia el oeste a 11 km/h, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 100 km/h.

Su circulación en el océano Pacífico tendrá los siguientes efectos:

Lluvias torrenciales (150 a 250 milímetros): Costa y sur de Guerrero.

Lluvias intensas (75 a 150 mm): En noroeste, centro y costa de Oaxaca.

Luvias muy fuertes (50 a 75 mm): Costa de Michoacán.

Vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Guerrero y Michoacán.

Oleaje de 3 a 4 metros (m) de altura en costas de Colima, Michoacán y Guerrero, así como olas de 2 a 3 m en las costas de Oaxaca.

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De acuerdo con su trayectoria prevista, Simon evolucionará a huracán mañana en la mañana y alcanzará la categoría 4 el 10 de octubre, cuando se acerque a México.

Se prevé que impacte al país entre el 10 y el 11 de octubre, previsiblemente en territorio jalisciense, con categoría mayor, probablemente 3.

Según las previsiones, el 13 de octubre seguirá en tierra como tormenta tropical, a 110 km al este-noreste de Bahía Tempehuaya y a 185 km al este-sureste de Altata, Sinaloa.

Ante el panorama, las autoridades establecieron zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Manzanillo, Colima.

El SMN pidió a la población de esas zonas extremar precauciones por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

Simon es el sistema número 18 de la actual temporada de ciclones tropicales en el Pacífico, que terminará el 30 de noviembre.

La actividad en este océano ha sido muy intensa este año debido a la presencia del fenómeno climatológico El Niño, que consiste en el calentamiento anómalo de la superficie marina en este litoral.

Por esa razón, expertos previeron la formación de huracanes más potentes en la recta final del año.

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