Pronóstico del tiempo

Trayectoria de la Tormenta Simon: Próximo Huracán se Acerca a México

Este ciclón tropical alcanzará una categoría mayor; aquí te decimos si se prevé que toque tierra en territorio nacional

Marejadas en Guerrero por tormenta Boris en junio 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoMarejadas en Guerrero por tormenta Boris en junio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+