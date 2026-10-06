Pronóstico del tiempo

Un Huracán se Convierte en Tifón y otro Gira Sorpresivamente: ¿Qué Está Pasando en el Pacífico?

La actividad ciclónica sigue muy intensa en este océano; aquí te contamos sobre un fenómeno que consiste en el calentamiento de las aguas en este litoral

Nolo en su avance por el océano Pacífico. Imagen de satélite CIRA | NOAANolo en su avance por el océano Pacífico. Imagen de satélite CIRA | NOAA

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