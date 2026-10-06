Un Huracán se Convierte en Tifón y otro Gira Sorpresivamente: ¿Qué Está Pasando en el Pacífico?

La temporada de ciclones tropicales ha sido especialmente distinta este 2026 en el océano Pacífico, pero no solo por la cantidad y potencia de los sistemas, sino también porque varios de ellos han tenido comportamientos poco frecuentes.

Apenas esta semana, organismos meteorológicos internacionales informaron que el huracán Nolo avanzó tanto que cruzó la Línea Internacional de Cambio de Fecha, con lo cual se convirtió en un tifón.

Otros ciclones, en cambio, han modificado de último momento sus trayectorias, como Rachel; unos más se han intensificado a la máxima categoría en solo un día, como Polo, y algunos han permanecido muchos días en las aguas cálidas del Pacífico.

¿Pero qué está pasado en este litoral? El océano Pacífico se encuentra bajo los efectos del fenómeno climatológico El Niño, que altera los patrones meteorológicos en todo el mundo.

Se trata de un evento que surge cada dos a siete años cuando aumenta la temperatura en el mar por arriba del promedio.

Y este 2026 no solo se confirmó su presencia, sino que los expertos advirtieron que alcanzará una categoría de “muy fuerte” entre el otoño y el invierno.

El Centro de Predicción Climática de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) dijo que el fenómeno continuará fortaleciéndose hasta el final del año y advirtió que hay un 75% de probabilidad de que sea un evento histórico, que superaría la intensidad de los anteriores, desde 1950.

Debido a ese fenómeno, expertos de instituciones como la UNAM previeron el desarrollo de huracanes de categoría mayor en la última recta de la temporada (octubre-noviembre) en el Pacífico, pues el calentamiento de los océanos alimenta los ciclones tropicales.

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Temporada de ciclones muy intensa

Este océano ha experimentado una temporada de ciclones muy activa a causa de El Niño y de otros factores meteorológicos.

Hasta el momento se han formado 17 sistemas con nombre: nueve tormentas (Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Hernan, Iselle, Julio y Nortbert) y ocho huracanes (Fausto, Genevieve, Karina, Lowell, Marie, Odalys, Polo y Rachel).

La diferencia es muy notoria con el Atlántico, donde solo se han formado ocho tormentas (Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo y Hanna), ninguna de las cuales alcanzó la categoría de huracán.

El huracán que se convirtió en tifón

Nolo surgió primero como depresión tropical el 13 de septiembre y se desplazó erráticamente hasta que se declaró oficialmente disipada luego de tres días. Pero aproximadamente una semana después, sus remanentes se desplazaron hacia la cuenca del Pacífico Central, se reorganizaron y se convirtieron en tormenta tropical el 23 de septiembre.

El ciclón entonces se fortaleció gradualmente hasta convertirse en huracán e incluso en su avance alcanzó la categoría 4. Luego de pasar varios días desplazándose hacia el oeste, cruzó la Línea Internacional de Cambio de Fecha y entró en la cuenca del Pacífico Occidental, donde fue reclasificado como tifón, pues ahí los ciclones reciben ese nombre.

La última tormenta en lograr esta hazaña fue el huracán Dora en 2023, dijo la NOAA.

Otro acontecimiento en la actual temporada ocurrió con Polo, que en menos de 24 horas pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5 en menos de 24 horas, con lo cual rompió el récord de rápida intensificación que antes ostentaba el huracán Patricia.

En tanto, este martes se informó que el huracán Rachel, que avanza en el Pacífico con categoría 1, modificará su trayectoria. Dio un primer giro y tendrá una segunda vuelta esta semana, para dirigirse a México.

SPB