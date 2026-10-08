Cambio climático

Protección Civil Jalisco Prepara Operativo Ante la Llegada de la Tormenta Simón

Cerca de 200 elementos se trasladaron a las costas Norte y Sur para prevenir riesgos y apoyar a comunidades vulnerables

Preparan operativo ante la llegada de la tormenta tropical Simón.Preparan operativo ante la llegada de la tormenta tropical Simón. Foto: Protección Civil Jalisco

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Instalarán centros y puestos de comando en Guadalajara y municipios de la zona costera para atender posibles emergencias por la tormenta tropical Simón

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