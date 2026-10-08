Protección Civil Jalisco Prepara Operativo Ante la Llegada de la Tormenta Simón

Autoridades de Jalisco se preparan ante la llegada de la tormenta tropical Simón a las costas del estado, con un operativo especial para prevenir riesgos y proteger a las familias que habitan en comunidades vulnerables de la Costa Norte y Costa Sur.

Cerca de 200 elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, provenientes de su base en Guadalajara y de algunas unidades regionales, fueron trasladados hacia ambas zonas costeras para realizar acciones de prevención, mitigación de riesgos y resguardo de la población.

Como parte del operativo, Protección Civil contará con un Centro de Operaciones de Emergencias en Guadalajara, además de dos Comandos de Área, uno en la Costa Sur y otro en la Costa Norte. También se instalarán cinco Puestos de Comando en Talpa de Allende, Cabo Corrientes, La Huerta, Tomatlán y El Grullo.

La estrategia busca mantener capacidad de respuesta ante posibles afectaciones relacionadas con el paso de la tormenta tropical y permitir una coordinación más rápida entre los cuerpos de emergencia desplegados en las diferentes regiones.

Las autoridades estatales señalaron que también se espera la participación de corporaciones federales y municipales para reforzar las acciones preventivas y salvaguardar la integridad de la población.

El despliegue se mantendrá en las zonas consideradas de atención prioritaria, mientras las autoridades permanecen atentas a la evolución de Simón y a las condiciones que puedan presentarse en territorio jalisciense.