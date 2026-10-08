Sociedad

Pablo Lemus Informa Cierre de Presa Las Pintas; Inician Acciones Para Mejorar el Agua en Jalisco

El gobernador señaló que habrá menos agua disponible, pero se prevé una mejora en la calidad del líquido tras cerrar las compuertas de la presa

El gobernador señaló que habrá menos agua disponibleAsegura el gobernador que habrá menos agua pero de mayor calidad. Foto: N+

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Guadalajara enfrentará menos agua por cierre de Las Pintas, pero mejora calidad

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