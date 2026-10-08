Pablo Lemus Informa Cierre de Presa Las Pintas; Inician Acciones Para Mejorar el Agua en Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que habrá menos agua para su distribución en la Guadalajara Metropolitana, luego de que, tras la crisis en la red de suministro, se tomó la decisión de cerrar las compuertas de la presa de Las Pintas, de donde salió el agua contaminada.

El mandatario estatal señaló que dejar de extraer agua de Las Pintas implicará una menor disponibilidad para distribuir, aunque aseguró que permitirá mejorar la calidad del agua. Añadió que ya se observa un cambio en la calidad del agua que sale de la Planta Potabilizadora No. 1 de Miravalle, donde señaló que el líquido ya no presenta color ni olor.

El gobernador declaró: “Lo menos que vamos a afectar a la ciudadanía, mucho menos que antes. Ahora ya no serán los tandeos tradicionales que se tenían en la ciudad con cuatro días sin agua y demás. Lo más que queremos dejar sin agua, o bajar la presión del agua en algunas colonias es de dos, tres días, no más de eso y en un esquema rotativo para evitar perjudicar a la población”.

Lemus Navarro dijo que el lunes el SIAPA informará a la población el calendario rotativo de disminución de presión en las colonias de los municipios en los que entrega agua. Agregó que en cosa de tres días habría de notarse una mejoría sensible en la calidad del agua que reciben los habitantes de la capital de Jalisco y su zona metropolitana.

Como parte de las acciones para mejorar la calidad del agua, también se realizará el lavado de los tanques y el desfogue de las redes que todavía tienen agua de mala calidad. El gobernador señaló que estas acciones comenzarán a reflejarse en el agua que llegará a los hogares en los próximos días.

Agregó que las obras en la Planta Potabilizadora Número Uno y otras de capital importancia serán la solución a largo plazo, sin incremento a las tarifas ni privatización del servicio.