Cambio climático

Depresión Tropical Veinte-E Podría Llegar a Jalisco en los Siguientes Días

Se esperan lluvias leves en los próximos días en distintos estados de la República

Depresión Tropical Veinte-E podría llegar a Jalisco.Depresión Tropical Veinte-E podría llegar a Jalisco. Foto: N+

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Jalisco ha recibido efectos indirectos de actividades meteorológicas durante las últimas semanas. La depresión tropical Veinte-E podría llegar al estado

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