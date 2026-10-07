Depresión Tropical Veinte-E Podría Llegar a Jalisco en los Siguientes Días

La depresión tropical Veinte-E se formó este miércoles en el océano Pacífico, con su centro ubicado a 655 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima, y a 455 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de hasta 75 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 13 kilómetros por hora.

La circulación de Veinte-E generará lluvias muy fuertes a intensas principalmente en Guerrero y Oaxaca. Para las próximas horas se estiman lluvias puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros en distintas zonas de esos estados, además de oleaje de entre dos y tres metros en sus costas.

Aunque todavía se encuentra lejos de las costas de Jalisco, su ubicación vuelve a poner la atención sobre la actividad meteorológica que se ha registrado recientemente en el Pacífico frente al occidente del país.

Durante las últimas semanas, Jalisco ha resentido los efectos indirectos de actividades meteorológivas como el huracán Polo, que generó lluvias intensas y oleaje elevado en el oeste, sur y costa del estado. Posteriormente, el huracán Rachel también provocó lluvias importantes, viento y condiciones de oleaje elevado en la entidad.

Rachel llegó a ubicarse a unos 350 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes cuando alcanzó la categoría 1 y generó lluvias intensas en el oeste y sur de Jalisco, además de oleaje de cuatro a seis metros en las costas del estado.