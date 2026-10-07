Salud

Vecinos de Guadalajara Denuncian Ronchas en la Piel por Agua Sucia

Los habitantes de la colonia Rinconada del Bosque aseguran que han tenido afecciones cutáneas debido a la mala calidad del líquido vital

Ronchas en la pielVecinos denunciaron ronchas en la piel por agua sucia en Guadalajara. Foto: Instagram Fernanda Dueñas

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Vecinos de Guadalajara denuncian ronchas por agua sucia. Fernanda y Sebastián relatan cómo el agua negra y maloliente afecta su salud. Exigen solución urgente

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