Vecinos de Guadalajara Denuncian Ronchas en la Piel por Agua Sucia

Fernanda Dueñas, vecina que vive en la unidad habitacional Mariano Otero, en la colonia Rinconada del Bosque, en Guadalajara, asegura que el agua de su casa le ha causado ronchas en la piel.

La mujer afectada mencionó que ha invertido dinero en consultas médicas con dermatólogos y especialistas, sin embargo, confirmó que la conclusión de su afección en la piel es la presencia de metales en el agua.

“Tres meses que no pago el agua y ni la voy a pagar porque es como si la estuviera pagando por enroncharme, para enfermarme”, manifestó la vecina.

Además de Fernanda, otros vecinos de la zona aseguran tener el mismo problema, como Sebastián, quien dice que el agua ha salido color negro y con mal olor.

Sebastián comentó que su madre resultó afectada por la mala calidad del agua, ya que a ella también le aparecieron ronchas en los brazos y en el cuello.

“Por varias semanas el agua ha salido demasiado sucia, la semana pasada salía negra y hoy sale amarilla. A mi mamá le han salido ronchas en los brazos y en el cuello. Sí, es un problema muy grave”, explicó Sebastián.

Los vecinos señalaron que esta es una problemática que existe desde hace cinco meses en sus viviendas; se percataron de que el agua despedía un olor fétido a pesar de su cristalina apariencia, y comenzaron a sentir el cabello grasoso y picazón en la piel después de bañarse.

Por lo anterior, los vecinos solicitan a la dependencia correspondiente que les brinden una solución y respuesta ante la carencia de agua potable limpia.