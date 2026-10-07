Seguridad

Vinculan a Proceso a Tío, Tía y Abuela de Menor Asesinada a Golpes en Guadalajara

Los tres familiares fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la muerte de una joven de 13 años

Vinculados a procesoVincularon a proceso a familiares de la menor asesinada a golpes en Guadalajara. Foto: Fiscalía de Jalisco

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Caso en Guadalajara: Tío, tía y abuela enfrentan proceso por la muerte de una menor de 13 años y el maltrato de su hermano

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