Vinculan a Proceso a Tío, Tía y Abuela de Menor Asesinada a Golpes en Guadalajara

Fueron vinculados a proceso Paola Arely ‘N’, José Genaro ‘N’ y María Ofelia ‘N’, quienes son la tía, el tío y la abuela de la adolescente de 13 años que murió a golpes en Guadalajara.

Los tres familiares vinculados a proceso están relacionados a la muerte de la menor y del daño físico de su hermano de 10 años.

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía de Jalisco, los delitos se habrían cometido en una finca ubicada en la colonia Unidad Clemente Orozco, en Guadalajara.

La adolescente y su hermano dormían en un pasillo sin abrigo suficiente, con restricciones para el acceso a los baños y con sólo un alimento al día, además de sufrir agresiones físicas constantes.

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El 22 de septiembre, la tía de las víctimas, Paola Arely ‘N’, aparentemente agredió con un cable tipo extensión a la adolescente, por lo que fue trasladada al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, donde se reportó su muerte el 25 de septiembre.

Durante las audiencias, la autoridad judicial determinó auto de vinculación para Paola Arely ‘N’ por el delito de feminicidio, con prisión preventiva oficiosa por dos años como medida cautelar y seis meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

Por su parte, María Ofelia ‘N’, la abuela, fue vinculada a proceso por los delitos de maltrato infantil y lesiones calificados, en tanto que José Genaro ‘N’, el tío, quedó vinculado por el presunto delito de maltrato infantil.

A la abuela y al tío se les impuso la prisión preventiva oficiosa por la temporalidad del proceso y cuatro meses para el cierre de las investigaciones.