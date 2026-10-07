Rescatan a Joven de 17 Años de un Secuestro Virtual en Tlajomulco

Las autoridades rescataron a un joven de 17 años que habría sido víctima de un secuestro virtual en el municipio de Tlajomulco, después de que presuntos delincuentes le exigieron dinero a cambio de liberar a su madre supuestamente privada de la libertad.

Los hechos ocurrieron cuando el joven recibió una llamada cuando se encontraba en un salón de clases, y le dijeron que tenían a su madre privada de la libertad, por lo que lo obligaron a mantenerse en línea y dirigirse a una plaza comercial para realizar transferencias bancarias.

Policías de Tlajomulco fueron alertados a través de una llamada anónima que les informaba del joven en riesgo en la plaza comercial ubicada en el cruce de la Av. Concepción y Av. Las Américas, en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe.

De manera inmediata se armó un operativo para la localización del menor, quien al arribo de los oficiales, permanecía en la llamada telefónica.

Posteriormente, se aplicaron los protocolos de contención y le explicaron al joven que todo se trataba de un ciberdelito, por lo que el afectado terminó la comunicación con los delincuentes.

La autoridad descartó cualquier afectación física o privación de la libertad para él y su núcleo familiar.

El adolescente fue entregado a sus familiares, quienes después se trasladaron a la Fiscalía de Jalisco para interponer una denuncia por lo sucedido.