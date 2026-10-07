Seguridad

Rescatan a Joven de 17 Años de un Secuestro Virtual en Tlajomulco

El adolescente se dirigió a una plaza comercial en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe para realizar transferencias bancarias cuando policías lo contuvieron

Secuestro virtualSalvaron a un joven de 17 años de un secuestro virtual en Tlajomulco. Foto: Policía de Tlajomulco

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Rescatan a joven de 17 años en Tlajomulco de un secuestro virtual. La policía intervino justo a tiempo mientras realizaba transferencias bancarias

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