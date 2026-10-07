Desaparecidos

Familiares de Desaparecidos Protestan en la Minerva; Piden Avances en Investigaciones

Buscan a Ricardo Cabezas, Alan Osiel, Jorge Daniel, Dylan Federico y José Carlos

lona con desaparecidosFamiliares exigen la localización de sus desaparecidos. Foto: N+

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Familia de Ricardo Cabezas y otros jóvenes se manifiestan en La Minerva. A pesar de algunos avances, el paradero sigue siendo desconocido.

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