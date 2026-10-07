Familiares de Desaparecidos Protestan en la Minerva; Piden Avances en Investigaciones

Familiares del empresario inmobiliario Ricardo Cabezas Talavera se manifestaron en la glorieta de La Minerva, en Guadalajara, al cumplirse dos meses de su desaparición en el municipio de Zapopan.

La última ubicación conocida de Ricardo Cabezas Talavera fue un domicilio ubicado en la zona de El Batán. Desde entonces, las investigaciones han registrado algunos avances, pero el empresario continúa sin ser localizado.

Por este caso, una mujer permanece detenida; sin embargo, hasta el momento se ha reservado su derecho a declarar, por lo que las autoridades no han obtenido información que permita establecer el paradero del empresario.

Sus familiares señalaron que, incluso hace algunos días, se realizaron cargos a una tarjeta bancaria de Ricardo.

A la manifestación también se sumaron familiares de Alan Osiel, Jorge Daniel, Dylan Federico y José Carlos, cuatro jóvenes desaparecidos hace 24 días en la colonia Arenales Tapatíos. Los familiares señalaron que, hasta el momento, las investigaciones tampoco han registrado avances que permitan conocer su paradero.

Durante la protesta, el grupo de manifestantes caminó por uno de los carriles de circulación vehicular alrededor de la glorieta de La Minerva y, posteriormente, bloqueó por algunos momentos el paso de los automovilistas.